Taнцы. World Of Dance 2022 – смотрите уже этой осенью на СТБ

Премьера Танцы. World of Dance: смотрите первый выпуск 30 октября на СТБ

Совсем скоро состоится премьера главного танцевального шоу осени – Танцы. World of Dance! Смотрите первый выпуск 30.10.2022 на телеканале СТБ!

Война разрушает наши жизни, забирает дома и близких… Но не силу воли и талант! Украинцы умеют танцевать жизнь. И в который раз докажут это осенью. Смотрите Танцы. World of Dance 30 октября на СТБ!