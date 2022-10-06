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Благотворительный бургерфест «Смелый Бургер» организовала сеть ресторанов «MAFIA»

06.10.2022

Вкусная еда, развлечения и радость в глазах детей. Все это можно было увидеть во время бургерфеста Смелый бургер, в одном из киевских ресторанов сети Мафия, который устроили для детей из малообеспеченных семей и переселенцев. На празднике дети имели возможность не только достаточно повеселиться, но и создать бургеры собственноручно, во время мастер-класса. Кто готовил для себя, кто для родных. Впрочем, результат у всех был, одинаковый – незабываемые положительные эмоции и счастья. В сети ресторанов «Мафия» уверены – Украина обязательно победит. А пока советуют всем помогать ВСУ, украинцам, наиболее пострадавшим от войны. А еще детям, которые и есть – будущее Украины.

Video: Благотворительный бургерфест «Смелый Бургер» организовала сеть ресторанов «MAFIA»


Вкусная еда, развлечения и радость в глазах детей. Все это можно было увидеть во время бургерфеста Смелый бургер, в одном из киевских ресторанов сети Мафия, который устроили для детей из малообеспеченных семей и переселенцев

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