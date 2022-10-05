Покров Пресвятой Богородицы: истоки и значение праздника и советы таролога Феклы

Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году празднуется 14 октября. Это один из самых важных православных праздников, который особенно чтили украинские казаки. В нашем материале вы узнаете историю праздника, молитвы на Покров Пресвятой Богородицы 2022, а также на что обратить внимание при праздновании.

Над изучением истории православного праздника работали многие ученые со всего мира, но неточности до сих пор остаются. Считается, что в этот день, во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери, Богородица явилась Андрею Юродивому и его ученику Епифанию, распростершись над всеми, кто собрался в храме. Согласно верованиям и описаниям, явилась она в сопровождении ангелов и святых, среди которых были Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, вместе они совершили молитву. Конечно, это видение несло добрый знак для всех жителей города, и вскоре войска противника на самом деле отступили.

Явление Богоматери датируется 910 годом, по некоторым источникам – в 902-м. Естественно, о точных датах исследователи ведут спор и на сегодняшний день, ведь года жизни Андрея Юродивого, а именно с ним связывается событие, также имеют неточности.

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Издавна считается, что Пресвятая Богородица является покровительницей не только всех людей, но девушек, мечтающих о замужестве и детях, поэтому в этот день им стоит обязательно отправиться в церковь, помолиться и поставить свечу. Часто женщины приговаривали: «Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком», ведь этот день, по поверьям, встречает зиму, покрывая землю снегом.

Молитва на замужество Пресвятой Богородице:

«О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Сохрани меня от гордости и самолюбия, дай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Как Закон Господа Бога нашего повелевает людям в честном супружестве жить, то приведи меня, Матерь Божья к нему, не для угождения желанию моему, но для исполнения предназначения Отца нашего Святого, ибо Он Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и создав ему жену в помощницу, благословил их расти, плодиться и населять землю. Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Пресвятой Богородице «Умягчение злых сердец»:

«Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши. Hа Твой святый образ взирающи, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение».

Молитва Пресвятой Богородице «Семистрельная»:

«О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Участница «Битвы экстрасенсов» 18 сезон Фёкла про Покрову:

«На Покрову все таинства и обряды совершает в доме женщина — берегиня семьи. Обряды, которые совершаются для семьи, для дома, для детей, на замужество. Как Пресвятая Богородица укрыла своим Омофором Святую Землю, так и берегиня в этот день «укрывает» свою семью. Покрова Пресвятой Богородицы — один из самых великих и почитаемых христианских праздников. Прежде всего, это праздник семьи, семейных уз и тех, кто хочет найти свою половинку. Православные люди во все времена с особым почитанием относились к Богородице. В них жила твердая вера: Пресвятая Богородица избавляет от всех бед и печалей. Божью Матерь в народе считали лучшей защитницей детей и молодых девушек».

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