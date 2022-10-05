Когда закончится война в Украине: прогноз от Яны Пасынковой

Победа будет за нами: таролог Яна Пасынкова рассказала, когда закончится война

Таролог и победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасынкова рассказала, что война в Украине закончится не скоро. Об этом она написала в своем блоге в Instagram. По словам таролога, война продлится 15 месяцев, и закончится победой Украины.

Фото — Instagram

«По срокам, которые показывают карты на сегодня, мы победим через 15 месяцев с момента начала войны. Пока карты показывают так. Что будет дальше – нужно смотреть по месту и регулярно, поскольку война – это сотни тысяч решений ежедневно и картинка может и будет меняться. Мир нас обеспечит смертельным оружием. У наших Героев и Защитников появится второе дыхание. Будет открыта большая программа помощи пострадавшим семьям. Ну и конечно, победа будет наша!», – считает Пасынкова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна Пасынкова (@yanapasynkova)

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