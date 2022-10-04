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Что делать при ядерном взрыве

04.10.2022

Существует мнение, что каждый, кто окажется на расстоянии 800―1000 м от эпицентра взрыва, умрет с вероятностью 90%. Более утешающие прогнозы для тех, кого от яркого «гриба» отделяют 3000―3500 м ― шанс выжить в таком случае равен 50%. При этом важно помнить, что радиация распространяется молниеносно ― после взрыва у вас будет около 5 минут, чтобы спастись (если вы находитесь на расстоянии десятков километров от эпицентра).

Что делать при ядерном взрыве

Не узнать о том, что в вашем городе взорвалась ядерная бомба, нельзя ― об этом оповестят по радио или в интернете, также вы услышите протяженный гул сирен. После этого важно слушать рекомендации и строго их выполнять, не поддаваясь панике, но действуя быстро. 

Помните: у вас есть 10 минут, чтобы найти бомбоубежище и спастись, а станции метро закроются через 5 минут после объявления тревоги.

Можно ли укрыться от ударной волны и где лучше это делать

  • Первым вашим шагом должен стать поиск убежища ― подвалы многоквартирных домов, построенных еще во времена СССР, или станции (тоннели) метро ― лучшие варианты.
  • Если вдруг у вас не получается найти укрытие под землей, поднимайтесь выше 10 этажа и найдите наиболее изолированное помещение без окон, а отверстия в двери заткните тряпками. То же самое касается и людей, которые на момент взрыва оказались в квартире, тогда прятаться нужно в ванной, в туалете или в кладовой.

Перед тем, как отправляться в свое убежище, запаситесь:

  • бутилированной водой;
  • фонарем и батарейками;
  • радио;
  • спичками;
  • продуктами;
  • аптечкой.

Идеально, если у вас будет собран тревожный чемоданчик со всем необходимым.

Держитесь подальше от автомагистралей, правительственных зданий, торговых центров, ЖД вокзалов, аэропортов, электростанций, морских портов и военных баз. Вероятнее всего, удар будет нанесен именно по этим локациям.

Как действовать в случае ядерного взрыва на улице и в помещении

Если ядерная волна застала вас на открытой местности, помните: чем дольше вы находитесь снаружи, тем большую дозу радиации получаете. Тем не менее, ВОЗ составила список рекомендаций, которые могут спасти вам жизнь:

  • закройте глаза и ни в коем случае не смотрите на ядерный «гриб» ― ослепнете;
  • лягте на землю, подложив руки под туловище, ― в таком положении оставайтесь, пока не пройдут две ударных волны;
  • закройте лицо и дыхательные пути шарфом или платком.

Для тех, кому посчастливилось найти укрытие или оказаться в помещении во время ядерной атаки, существует иной алгоритм действий:

  • отключите вентиляцию и плотно закройте все двери;
  • прикрывайте рот и нос маской или респиратором, пока не рассеется радиоактивное облако;
  • после того, как пыль исчезнет, откройте окна ― обеспечьте циркуляцию воздуха;
  • слушайте радио и не выходите на улицу до тех пор, пока власти не подадут сигнал;
  • питайтесь только продуктами из герметично закрытой тары и пейте бутилированную воду;
  • тщательно обрабатывайте и промывайте раны, если они у вас есть.

В случае, если вам нужно срочно выйти на улицу, закрывайте все части тела от радиоактивной пыли, ни в коем случае не ложитесь на землю и не попадайте под дождь ― каждая капля смертельно опасна.

По новостям или радио руководство города скажет вам, куда отправляться за помощью. По прибытии в специализированные пункты снимите всю одежду, примите ванну и выпейте препараты, которые вам дадут медики.

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