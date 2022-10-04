Магнитные бури в октябре 2022: расписание для метеозависимых людей

График магнитных бурь на октябрь 2022 года: как справиться с плохим самочувствием

В октябре будет три слабых магнитных бури. Однако их смогут почувствовать метеочувствительные люди. Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на октябрь 2022 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.

Магнитные бури способны влиять на живые организмы и некоторые чувствительные электронные приборы, которые и фиксируют эти явления. Поэтому рекомендуем вам учитывать следующие дни октября, чтобы быть готовым к возможным головным болям или плохому самочувствию. Не забывайте, что к магнитной буре также можно подготовиться и попытаться обезопасить ее влияние на свой организм.

Магнитные бури в октябре 2022 года:

1 октября — низкой интенсивности.

29 октября — низкой интенсивности.

30 октября — низкой интенсивности.

Магнитные бури в октябре – как справляться с плохим самочувствием

Изменения погоды и геомагнитные волнения влияют не на всех людей ― больше всего эти явления могут испытывать люди с хроническими заболеваниями, которые стали чувствительны к климату. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут почувствовать общее ухудшение самочувствия. Если вы уверены, что это на вас влияет, необходимо готовиться в два этапа ― профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

Не злоупотреблять жирными и жареными продуктами, алкоголем и курением;

Пить 1,5-2 литра воды в день;

Соблюдать режим дня, спать не менее 7 часов в сутки;

Регулярно гулять на открытом воздухе.

Не конфликтовать.

Не планировать важные дела или дальние поездки на время магнитных бурь.

Уменьшить нагрузку на нервную систему.

Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.

Если встреча или поездка необходимы – иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно. При обострении выполнять все указания врача.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ