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Недавно прошел первый открытый Благотворительный фестиваль ресторанов от Enjoy Group!

30.09.2022

Схватить последние лучи солнца и ненадолго отвлечься от новостей.

Однако не только отдыхать, но и помогать! Первый Фестиваль ресторанов группы на открытом воздухе посвятили объединению 10-ти отечественных заведений в сеть Enjoy Group. Так что позвали всех желающих. В этот день каждый из ресторанов сети представил свои фирменные блюда в формате стрит-фуд. Посетителям нравится! Поэтому гости смаковали, а также посещали мастер-классы, маркет украинских брендов и делали фотографии в память в фотозоне первого Фестиваля от Enjoy Group.

Video: Недавно прошел первый открытый Благотворительный фестиваль ресторанов от Enjoy Group!


Первый Фестиваль ресторанов группы на открытом воздухе посвятили объединению 10-ти отечественных заведений в сеть Enjoy Group.

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