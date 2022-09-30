Лунный календарь на октябрь 2022: когда новолуние и полнолуние в октябре 2022

Лунный календарь на октябрь 2022: когда полнолуние и молодой месяц
30.09.2022
Луна влияет на нашу жизнь, самочувствие и даже удачу. Люди давно верят, что Луна также воздействует на человеческий организм – на здоровье, психику и поведение. Редакция STB.UA составила лунный календарь на октябрь 2022 года. Подробнее — читайте в материале.
Когда новолуние и полнолуние в октябре 2022
- Полнолуние — 9 октября
- Новолуние — 25 октября
Фазы Луны по числам в октябре 2022
- Растущая Луна — 1-8 октября и 26-31 октября
- Убывающая Луна — 10-24 октября
- Лунного затмения не предвидится.
Солнечное затмение состоится 25 октября в 10:36 по Киевскому времени.
Октябрь 2022 ― удачные и неудачные дни месяца
- Удачные дни на октябрь 2022 года: 1, 3―6, 8, 11, 19, 22, 25―27, 29―31 число.
- Неудачные дни на октябрь 2022 года: 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 число.
- Нейтральные дни на октябрь 2022 года: 12-18, 24 число.
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