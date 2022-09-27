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Что такое «бавовна»: почему так называют взрывы в Крыму и в россии?

27.09.2022

Многие не понимают, что такое «бавовна», а также, почему в Сети столько шуток о «бавовне» в Крыму и в россии. Вдобавок появились мемы о том, как курение уничтожает российские склады с оружием. Откуда взялась «бавовна» в россии и в чем здесь юмор — читайте в материале STB.UA.

Бавовна

Что такое «бавовна» в россии

С начала марта в россии периодически начались взрывы ― в Курской и Белгородской областях, особенно в административных центрах. Жители слышали разные громкие звуки. Однако россияне слишком боятся двух вещей – признаться, что проиграют и несут потери, и быть задержанными правоохранителями. Поэтому в Белгороде зародилась особая традиция: называть взрывы как «хлопки».

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Каждую ночь в соцсетях жители обсуждают, где слышны «хлопки» и виднеется дым. Российские боты массово пишут о «хлопках» в атакованных украинских городах, однако часто разоблачают себя, когда неправильно переводят слово «хлопок».

По мнению россиян, взрыв — это «хлопок», что созвучно украинскому названию ткани растительного происхождения — «бавовна».

Бавовна

В качестве иронии и издевательств над пропагандистами, украинские СМИ и пользователи соцсетей использовали несуразную ошибку россиян против них, и стали называть «хлопки» в россии и в Крыму «бавовной».

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«Неудачно покурили» возле склада с оружием

После конфуза с «бавовной», россияне пошли дальше и стали называть уничтожение собственных складов оружия и военных объектов «нарушением техники безопасности». Так, взрыв нефтебазы под Белгородом вызвал курение, знаменитая «бавовна» под Саками ― нарушение техники хранения боеприпасов. После фиаско с аэродромом под Саками ВСУ подкололи россиян ― Генштаб официально порекомендовал меньше курить, чтобы избегать «бавовны» на военных объектах.

Бавовна

Поэтому «бавовна» в России и в Крыму, а также курящие солдаты стали народными мемами.

Бавовна

Подмена понятий в России лежит в основе их пропаганды и влияния на сознание людей. Сейчас она выглядит действительно жалко и смешно и направлена ​​на зрителей, которые не умеют критически мыслить. Пропагандисты россии давно приучили население к подмене терминов, чтобы сформировать другое отношение к обычным, казалось бы, вещам и управлять настроением толпы. Теперь власти боятся показать населению, что вторжение идет не по плану, поэтому ищет любые способы смягчить правду, даже вызывая смех у всего мира. Война у них «спецоперация», взрывы – «хлопки», больницы и дома – базы «Азова», а знаменитая песня «Калина» – «гимн Азова»

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