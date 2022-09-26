Коронавирус: лечение, симптомы, причины и профилактика

Коронавирус: симптомы, диагностика, лечение

Коронавирус ― заболевание, которое возникло в Китае, однако сегодня эта эпидемия угрожает всему миру. Как распознать заболевание и защитить себя, а также какие симптомы возникают в первую очередь рассказали эксперты проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Основные симптомы, при которых обязательно нужно обратиться к врачу:

боль при глотании, чихании

головная боль

кашель

повышение температуры

лихорадка

мышечная боль

проявления гипоксии

в некоторых случаях ― поражение глаз (конъюнктивит) и диарея.

Сначала все признаки вируса совпадают с обычной простудой: повышение температуры, слабость и кашель. При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу. Категорически не рекомендовано затягивать, ведь на первых стадиях коронавирус легко поддается лечению. Если вы не обратитесь к врачу вовремя, в будущем есть риск возникновения воспаления легких, повышения температуры, появления сильного кашля и дыхательной недостаточности, что может привести к смерти.

Диагностика коронавируса

Так как симптомы коронавируса достаточно идентичны к другим респираторным инфекциям, провести диагностику только по клинической картине невозможно. Определить наличие вируса в организме позволяют специальные тест-системы. Результата следует ждать ориентировочно через 5-6 часов от начала диагностики.

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Лечение коронавируса

Лечение коронавируса осуществляют врачи-инфекционисты. После диагностики проводится разработка схемы лечения для каждого пациента индивидуально, ведь тяжесть клинических проявлений у всех разная.

При легкой форме, лечение включает препараты для снижения температуры, кашля, препараты от насморка и тому подобное. Тяжелая форма вируса включает более сложную медикаментозную терапию.

Полное выздоровление при коронавирусной инфекции, без осложнений, обычно наступает через 5-7 дней. Если заболевание протекает в более тяжелой форме, на выздоровление может уйти больше двух недель.

Профилактика каоронавируса

Прежде всего, следует регулярно мыть руки с мылом (до 1 минуты) и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Если вы находитесь в общественных местах, не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу, рту ― вирус может проникать через слизистые оболочки. Не контактируйте с больными на ОРВИ. Воздержитесь от любых поездок за границу, где уже зафиксирована вспышка инфекции. Если вы пользуетесь медицинскими масками, меняйте их каждые 30 минут. В противном случае, у вас есть большой шанс заболеть респираторными заболеваниями быстрее, чем те, кто ими не пользуется, потому что любой вирус развивается в теплой среде. Больше гуляйте на свежем воздухе: в парках, скверах, подальше от людей. Укрепляйте иммунитет. Спросите у врача, какие витамины следует принимать именно вам во время вспышки инфекции. Регулярно проветривайте жилое помещение и делайте влажную уборку. Увлажняйте слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами. Не употребляйте плохо термически обработанные мясные, рыбные продукты и яйца.

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