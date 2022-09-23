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Второй Благотворительный garage sale украинских модных брендов в Fairmont Grand Hotel Kyiv

23.09.2022

Сочетать красоту и стиль с благотворительностью – идея не нова, однако сейчас как никогда актуальна. Дизайнеры, ювелиры, цветоводы даже в вейт письмо выстраивались, чтобы попасть на второй Гараж Сейл столичной гостиницы Фермонт. Ведь главная миссия – помощь! И благотворительные взносы на этот раз направляются в Фонд Елизаветы Юрушевой и Александра Скочка «Обираємо Майбутнє разом» на закупку генераторов для пострадавших от боевых действий регионов. В отеле радуются, что удалось найти формат приятной помощи, уже нашедший отклик среди украинцев. Ибо каждый на своем месте должен делать все возможное, чтобы приближать победу!

Video: Второй Благотворительный garage sale украинских модных брендов в Fairmont Grand Hotel Kyiv


В Fairmont Grand Hotel Kyiv проходит второй Благотворительный garage sale украинских модных брендов: смотреть онлайн сюжет рубрики "Хорошие истории" от 23.09.2022 на сайте СТБ

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