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Открытие «Sunshine cafe» в METRO, где работает молодежь с интеллектуальными нарушениями

13.09.2022

Несмотря на сложные времена, есть темы, которые дарят свет. На днях в одном из торговых центров METRO открылось необычное Sunshine cafe. Поварами, официантами и баристами здесь работает молодежь с интеллектуальными нарушениями. В пекарне рассказывают, что часть своего хлеба бесплатно передают малоимущим слоям населения, а также ТРО и ВСУ.

Video: Открытие «Sunshine cafe» в METRO, где работает молодежь с интеллектуальными нарушениями


В одном из торговых центров METRO открылось необычное Sunshine cafe. Поварами, официантами и баристами здесь работает молодежь с интеллектуальными нарушениями.

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