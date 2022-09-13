Открытие «Sunshine cafe» в METRO, где работает молодежь с интеллектуальными нарушениями

Несмотря на сложные времена, есть темы, которые дарят свет. На днях в одном из торговых центров METRO открылось необычное Sunshine cafe. Поварами, официантами и баристами здесь работает молодежь с интеллектуальными нарушениями. В пекарне рассказывают, что часть своего хлеба бесплатно передают малоимущим слоям населения, а также ТРО и ВСУ.