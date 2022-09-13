14 сентября на ICTV начнется показ фильмов документального цикла ОУП «А потім прийшли “братья”»

Четыре среды подряд, начиная с 14 сентября, в 21:00, в телеэфире и на YouTube-канале ICTV и Факты ICTV выйдут документальные фильмы о войне россии против Украины. Фильмы «Мариуполь. Неутраченная надежда», «Девять жизней», «Вокзал надежды» и «Потерянный дом» сняты Объединением Украинских Продюсеров (ОУП) уже во время войны и объединены в цикл «А потім прийшли “братья”».

14 сентября в 21:00 в эфире ICTV смотрите фильм «Мариуполь. Неутраченная надежда». Он покажет российско-украинскую войну глазами простых людей, проживших первый месяц вторжения в Мариуполе. Это фильм-свидетельство, фильм-правда рядовых горожан, оказавшихся внутри войны.

21 сентября в 21:00 на ICTV — «Девять жизней», который раскроет тему домашних животных на войне. Фильм покажет разнообразные ракурсы, от вывоза из зоны боевых действий зоопарка в Котопапу — спасателя кошек.

В девять вечера 28 сентября зрителей ждет документальная лента «Вокзал надежды». Она расскажет истории украинских беженцев и европейских волонтеров: это фильм о глубинах гуманизма, которые человек открывает в себе, иногда неожиданно даже для самого себя.

Завершающим фильмом цикла станет «Потерянный дом». Он снят весной 2022 года, сразу после освобождения Киевской области от российских войск. В ленте будут эмоции украинцев, потерявших свой дом в результате оккупации. Фильм выйдет в эфир 5 октября, также в 9 вечера.

Цель акции премьерного показа этих документальных фильмов — показать войну так, как это умеет только кинематограф: с более глубокими нарративами, более длинным хронометражем, более сильным зрительским погружением. Кроме группы Starlight Media, в которую входит ICTV, ее поддержали НВ, 24 канал, Общественное, Megogo, Sweet.tv, Киевстар ТВ.

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Объединение Украинских Продюсеров (ОУП) основано в марте 2022 года семью опытными ТВ и кино-продюсерами специально для съемок кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.

Объединение украинских продюсеров создали Владимир Бородянский, Дария Легони-Фиалко, Алла Липовецкая, Марина Квасова, Игорь Сторчак, Виктор Мирский, Ирина Заря. Его миссия – снимать фильмы о российско-украинской войне. Кроме завершенных четырех фильмов в производстве ОУП находятся девять документальных фильмов и одна художественная лента, которая стала первой съемкой полнометражного игрового кино в Украине с начала войны.

Рисунок — Фєнєчнік Мітя

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