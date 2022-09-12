Церковный календарь на сентябрь 2022 года в Украине

Церковные праздники в сентябре 2022: календарь православных праздников по дням
В сентябре украинцы будут праздновать несколько важных церковных праздников. В этом месяце христиане чтят праздник Рождения Пресвятой Богородицы, Усекновение главы Иоанна Крестителя, Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на сентябрь 2022 по всем дням.
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Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в разные дни. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь. На какие дни приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан? Чтобы запомнить все – сохраняйте их себе.
1 сентября, четверг
- День памяти мученика Андрея Стратилата и тех, кто с ним.
2 сентября, пятница
- День памяти пророка Самуила.
3 сентября, суббота
- День памяти апостола Фаддея и мученика Васи.
4 сентября, воскресенье
- Мучеников Агатоника, Севериана, Зенона и др.
5 сентября, понедельник
- Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
6 сентября, вторник
- Священномученика Евтихия
7 сентября, среда
- Апостолов Тита и Варфоломея
8 сентября, четверг
- Мучеников Адриана и Натальи
9 сентября, пятница
- Преподобного Пимена.
10 сентября, суббота
- Преподобного Моисея Мурина и святого Августина, епископа Иппонского.
11 сентября воскресенье
- Усекновение председателя Иоанна Крестителя.
12 сентября, понедельник
- Патриархов Царьградских Александра, Иоанна и Павла.
13 сентября, вторник
- Положение пояса Пресвятой Богородицы.
14 августа, среда
- Преподобного Симеона Столбника.
15 сентября, четверг
- Мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского.
16 сентября, пятница
- Священномученика Антима, епископа Никодимии.
17 сентября, суббота
- Пророка Моисея Боговидца.
18 сентября, воскресенье
- Пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.
19 сентября, понедельник
- Чудо архиепископа Михаила.
20 сентября, вторник
- Мученика Созонта.
21 сентября, среда
- Рождество Пресвятой Богородицы.
22 сентября, четверг
- Мученика Севериана.
23 сентября, пятница
- Мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
24 сентября, суббота
- Преподобной Теодоры Александрийской.
25 сентября, воскресенье
- Предание Рождества Пресвятой Богородицы
26 сентября, понедельник
- Священномученика Корнилия.
27 сентября, вторник
- Положение Честного и Животворящего Креста Господня
28 сентября, среда
- Никиты Готского
29 сентября, четверг
- Великомученицы Евфимии
30 сентября, пятница
- День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
ФОТО — Pixabay.com
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