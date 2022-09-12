Любовный гороскоп на сентябрь 2022: предсказания по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сентябрь 2022 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте астрологический прогноз в сфере любовных отношений на сентябрь 2022 года. Что ждет представителей каждого знака зодиака в личной жизни в сентябре — узнайте в любовном гороскопе от Хаяла Алекперова.

Овны

Сентябрь для одиноких Овнов — время новых знакомств. Представители знака будут в центре внимания противоположного пола. А потому звезды сулят череду романтических свиданий. Вполне вероятно, что одно из них станет началом крепких отношений.

Тельцы

Первый месяц осени для Тельцов — удачное время, чтобы уладить давние разногласия с партнером. Сейчас у вас есть все шансы прийти у к общему знаменателю даже в самых спорных вопросах. Не упустите такую возможность!

Близнецы

В сентябре Близнецам стоит быть осторожнее с критикой в адрес любимого человека. Сейчас конфликты могут случаться даже по мелким поводам, а уладить их будет непросто. Совет звёзд — не усугублять ситуацию.

Раки

В этот период одинокие Раки могут поддаться ностальгии и возобновить общение с бывшей пассией. Но не стоит возлагать больших надежд на этот счёт, чтобы не столкнуться с новым разочарованием. Семейным же знакам звёзды сулят сюрпризы. Вероятно, партнер порадует вас внезапным подарком.

Львы

В этот период любимый человек — ваш лучший советчик. Прислушиваясь к его словам, вы сможете избежать многих досадных ошибок. Главное — побороть свое упрямство и принять тот факт, что вы можете ошибаться.

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Девы

В этом месяце многие Девы смогут вывести свои отношения с партнером на новый уровень. Планы, к которым вы шли вместе со своей половинкой, станут реальностью!

Весы

Не стоит торопиться с выводами о новых людях, которые появились в вашей жизни. Есть большая вероятность, что все окажется вовсе не так, как бы этого хотелось. И чтобы не столкнуться с разочарованием, будьте осторожнее и не торопите события.

Скорпионы

В этот период главной причиной ссор в отношениях Весов с любимым человеком может стать замкнутость представителей знака. Не стоит забывать, что партнер не умеет читать ваши мысли. А достроить в уме историю, основываясь на своей фантазии — очень легко. Совет звезд: чаще говорить по-душам. Так вы сможете избежать разногласий.

Стрельцы

В этот период одиноким Стрельцам стоит внимательнее посмотреть по сторонам. Возможно, любовь, которую вы мечтаете встретить, совсем близко. И вы в упор не замечаете того самого, «своего» человека.

Козероги

Семейным Козерогам стоит больше времени уделять партнеру в этом месяце. Ваша чрезмерная занятость и отстраненность может очень «задеть» любимого человека и даже стать причиной серьезного конфликта.

Водолеи

В сентябре Водолеи смогут убедиться, что любимый человек — их верный тыл и опора. В сложной ситуации именно помощь партнера станет решающей. Не стоит от неё отказываться.

Рыбы

Начало месяца для одиноких Рыб — время романтики. Звезды сулят череду новых знакомств. Но как бы не хотелось броситься в отношения, как в омут с головой, не торопитесь. Сейчас ваш напор может стать преградой на пути к счастью в личной жизни.

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