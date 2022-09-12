Магнитные бури в сентябре 2022: расписание для метеозависимых людей

График магнитных бурь на сентябрь 2022 года: как справиться с плохим самочувствием
В сентябре будет три сильных магнитных бури, которые могут почувствовать метеочувствительные люди. Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на сентябрь 2022 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.
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Вспышки на Солнце не только красивые и эффектные. Электромагнитные волны вспышек достигают Земли вместе с радиацией. Это вызывает волнение геомагнитного поля планеты. А на простом языке это явление называют магнитная буря. Они способны влиять на живые организмы и некоторые чувствительные электронные приборы, которые и фиксируют эти явления.
Магнитные бури в сентябре 2022 года:
- 3-10 сентября ожидается мощная магнитная буря до 6 баллов;
- 13-15 сентября будет буря средней силы около 4 баллов;
- 24-26 сентября будет сильная магнитная буря до 5 баллов.
Магнитные бури в сентябре – как справляться с плохим самочувствием
Изменения погоды и геомагнитные волнения влияют не на всех людей ― больше всего эти явления могут испытывать люди с хроническими заболеваниями, которые стали чувствительны к климату. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут почувствовать общее ухудшение самочувствия. Если вы уверены, что это на вас влияет, необходимо готовиться в два этапа ― профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.
Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы
- Не злоупотреблять жирными и жареными продуктами, алкоголем и курением;
- Пить 1,5-2 литра воды в день;
- Соблюдать режим дня, спать не менее 7 часов в сутки;
- Регулярно гулять на открытом воздухе.
- Не конфликтовать.
- Не планировать важные дела или дальние поездки на время магнитных бурь.
- Уменьшить нагрузку на нервную систему.
- Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
- Если встреча или поездка необходимы – иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно. При обострении выполнять все указания врача.
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