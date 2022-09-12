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Гороскоп на сентябрь 2022: чего ждать каждому из знаков зодиака

12.09.2022

Гороскоп на сентябрь 2022 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому звезды сулят прибыль и исполнение желаний, а кто должен быть более осторожным? Читайте гороскоп на сентябрь 2022 года в материале STB.UA.

Гороскоп на месяц — сентябрь 2022

Овны — Гороскоп на сентябрь 

В первый месяц осени Овнам нужно внимательно прислушиваться к своей интуиции. Именно шестое чувство даст вам правильную подсказку. Постарайтесь не слушать окружающих, а доверять себе. В личной жизни все будет гармонично и спокойно. Не пренебрегайте мерами безопасности. Всегда будьте внимательны к деталям. 

Тельцы — Гороскоп на сентябрь 

Сентябрь для вас очень важный месяц. Главное оставайтесь при здравом рассудке. Не идите на поводу у эмоций. В этот период Тельцы могут оказаться перед серьезным жизненным выбором. И прежде, чем принять его, постарайтесь хорошенько все обдумать. Помните о заботе о близких. Они очень нуждаются в вашей поддержке. 

Близнецы — Гороскоп на сентябрь 

Этот период может оказаться достаточно конфликтным для Близнецов. Скорее всего, причиной тому послужит нестабильное эмоциональное состояние представителей знака. Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, оставайтесь в безопасном месте, не рискуйте. Риски в сентябре могут быть очень опасными для вас. Поэтому выбирайте стабильность. 

Раки — Гороскоп на сентябрь

Для Раков сентябрь — это благоприятный период, чтобы взяться за новые дела. На вашем пути встретятся люди, которые окажут вам поддержку и направят в нужное русло. Более того, вы также можете заняться благотворительностью и волонтерством. Сегодня многие нуждаются в помощи. Вы давно об этом задумываетесь. И сейчас у вас появилась такая возможность. Действуйте. 

Львы — Гороскоп на сентябрь

Те начинания, которые вы считали заведомо провальными, могут удивить вас успешным финалом. В бытовой сфере представителям знака стоит быть осторожнее. Есть риск получить травму. Помните о безопасности. Всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Заботьтесь о своих близких. Также в этом месяце у вас будет много энергии, которую можно направить на помощь. В личной жизни могут быть конфликтные ситуации, однако не стоит их бояться. Все решиться к концу месяца. 

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Девы — Гороскоп на сентябрь

В сентябре вы можете столкнуться с критической нехваткой времени и, как следствие, собственной раздраженностью по этому поводу. Однако прослеживается и повышение в профессиональной сфере. Не упустите момент, чтобы проявить себя. Возможна апатия. Это нормально. Подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к психологу. Очень важно оставаться в здравом рассудке.

Весы — Гороскоп на сентябрь

Весы, сентябрь — это ваш месяц. Позвольте себе отдохнуть. Разрешите близким позаботиться о вас. Более того, важно помнить, что сегодня сложное время для всех. И работа каждого имеет огромное значение. Помогайте другим. Вы заметите, как это возвращает вашу любовь к жизни. Также будьте всегда внимательны к знакам судьбы. Помните о безопасности!

Скорпионы — Гороскоп на сентябрь

Первый месяц осени сулит вам новые начинания в профессиональной сфере деятельности. Скорее всего, вы наконец возьметесь за те проекты, о которых давно мечтали. В делах семейных звёзды советуют чаще уступать в спорах близким людям. Конфликты сейчас могут загораться от малейшей искры. А потому провоцировать их не стоит. 

Стрельцы — Гороскоп на сентябрь

В этот период Стрельцам стоит более трепетно относиться к своему здоровью. Есть большая вероятность обострения хронических недугов. В конце месяца звезды сулят приятные новости, связанные с семейной сферой. Более того, у вас получится внести большую лепту в благотворительном деле. Вы также наделены силой спасать и помогать. 

Козероги — Гороскоп на сентябрь

Козерогам пора за работу. Если летом вы чувствовали апатию и нехватку сил, то сейчас наступает период активности. Сейчас удачное время, чтобы взяться за решение тех дел, которые вы долго откладывали в дальний ящик. Сейчас обстоятельства будут на вашей стороне. Всегда оставайтесь внимательны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

Водолеи — Гороскоп на сентябрь

У вас есть все шансы достичь поставленных целей без преград и трудностей на пути. Главное при этом — быть милосердным и добрым. Вы хороший волонтер, помощник, психолог. Эти качества сегодня очень нужны. Помогайте близким, родным и даже незнакомым. Именно это послужит главным источников вдохновения и любви к жизни.

Рыбы — Гороскоп на сентябрь

Сейчас вы можете разрываться между большим количеством задач. Совет звёзд — правильно выстроить приоритеты и не отвлекаться на ненужные задачи. Иначе есть риск допустить ошибку. Всегда помните о главном. Будьте в безопасности. Не пускайте свою судьбу на случай. Вершите сами. И главное, помните о родных. 

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