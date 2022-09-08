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Отечественный бренд ТМ Хуторок и общественная организация Helper Украина решили поддержать школьников, подарив наборы с продукцией в школу.

08.09.2022

Новый учебный год начался. А агрессия россии продолжается. Так что главная задача для Украины – восстановить привычную жизнь людей, насколько это возможно. Среди этих задач – безопасный образовательный процесс. А также – обеспечение школьников необходимыми принадлежностями. Этим в частности озабочены и отечественные компании. Итак, отечественные производители и их партнеры еще раз поддерживают семьи украинцев. К началу учебного года более тысячи школьников получили подарки с канцелярией и гигиенической продукцией.

Video: Отечественный бренд ТМ Хуторок и общественная организация Helper Украина решили поддержать школьников, подарив наборы с продукцией в школу.


К началу учебного года более тысячи школьников получили подарки с канцелярией и гигиенической продукцией от ТМ Хуторок и общественной организации Helper Украина

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