Отечественный бренд ТМ Хуторок и общественная организация Helper Украина решили поддержать школьников, подарив наборы с продукцией в школу.

Новый учебный год начался. А агрессия россии продолжается. Так что главная задача для Украины – восстановить привычную жизнь людей, насколько это возможно. Среди этих задач – безопасный образовательный процесс. А также – обеспечение школьников необходимыми принадлежностями. Этим в частности озабочены и отечественные компании. Итак, отечественные производители и их партнеры еще раз поддерживают семьи украинцев. К началу учебного года более тысячи школьников получили подарки с канцелярией и гигиенической продукцией.