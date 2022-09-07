Первое сентября в стране Midgard

Посмотреть как работает настоящая украинская полиция, сделать патриотическое тату или сувенир на память, снять яркие снимки и наговориться со всеми своими друзьями – при всех обстоятельствах начинать новый учебный год нужно так, чтобы запомнилось на долго, говорят в столичной школе Мидгард. Родители – соглашаются. В этом году в учебный процесс добавили больше работы с психологом, рассказывают в Мидгарде. Ибо есть запросы от родителей. В целом же будут пытаться отвлекать и больше радовать учеников, рассказали на школьной толоке.