Церковный календарь на сентябрь 2022 года в Украине

Церковные праздники в сентябре 2022: календарь православных праздников по дням

В сентябре украинцы будут праздновать несколько важных церковных праздников. В этом месяце христиане чтят праздник Рождения Пресвятой Богородицы, Усекновение главы Иоанна Крестителя, Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на сентябрь 2022 по всем дням.

Больше по теме: График магнитных бурь на сентябрь 2022: как справиться с плохим самочувствием

Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в разные дни. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь. На какие дни приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан? Чтобы запомнить все – сохраняйте их себе.

1 сентября, четверг

День памяти мученика Андрея Стратилата и тех, кто с ним.

2 сентября, пятница

День памяти пророка Самуила.

3 сентября, суббота

День памяти апостола Фаддея и мученика Васи.

4 сентября, воскресенье

Мучеников Агатоника, Севериана, Зенона и др.

5 сентября, понедельник

Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

6 сентября, вторник

Священномученика Евтихия

7 сентября, среда

Апостолов Тита и Варфоломея

8 сентября, четверг

Мучеников Адриана и Натальи

9 сентября, пятница

Преподобного Пимена.

10 сентября, суббота

Преподобного Моисея Мурина и святого Августина, епископа Иппонского.

11 сентября воскресенье

Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

12 сентября, понедельник

Патриархов Царьградских Александра, Иоанна и Павла.

13 сентября, вторник

Положение пояса Пресвятой Богородицы.

14 августа, среда

Преподобного Симеона Столбника.

15 сентября, четверг

Мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского.

16 сентября, пятница

Священномученика Антима, епископа Никодимии.

17 сентября, суббота

Пророка Моисея Боговидца.

18 сентября, воскресенье

Пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.

19 сентября, понедельник

Чудо архиепископа Михаила.

20 сентября, вторник

Мученика Созонта.

21 сентября, среда

Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября, четверг

Мученика Севериана.

23 сентября, пятница

Мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября, суббота

Преподобной Теодоры Александрийской.

25 сентября, воскресенье

Предание Рождества Пресвятой Богородицы

26 сентября, понедельник

Священномученика Корнилия.

27 сентября, вторник

Положение Честного и Животворящего Креста Господня

28 сентября, среда

Никиты Готского

29 сентября, четверг

Великомученицы Евфимии

30 сентября, пятница

День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

ФОТО — Pixabay.com

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.