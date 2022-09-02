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Церковные праздники в сентябре 2022: календарь православных праздников по дням

02.09.2022

В сентябре украинцы будут праздновать несколько важных церковных праздников. В этом месяце христиане чтят праздник Рождения Пресвятой Богородицы, Усекновение главы Иоанна Крестителя, Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на сентябрь 2022 по всем дням.

Церковный календарь на сентябрь 2022 года в Украине

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Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в разные дни. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь. На какие дни приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан? Чтобы запомнить все – сохраняйте их себе.

1 сентября, четверг

  • День памяти мученика Андрея Стратилата и тех, кто с ним.

2 сентября, пятница

  • День памяти пророка Самуила.

3 сентября, суббота

  • День памяти апостола Фаддея и мученика Васи.

4 сентября, воскресенье

  • Мучеников Агатоника, Севериана, Зенона и др.

5 сентября, понедельник

  • Предание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

6 сентября, вторник

  • Священномученика Евтихия

7 сентября, среда

  • Апостолов Тита и Варфоломея

8 сентября, четверг

  • Мучеников Адриана и Натальи

9 сентября, пятница

  • Преподобного Пимена.

10 сентября, суббота

  • Преподобного Моисея Мурина и святого Августина, епископа Иппонского.

Церковный календарь на сентябрь 2022 года в Украине

11 сентября воскресенье

  • Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

12 сентября, понедельник

  • Патриархов Царьградских Александра, Иоанна и Павла.

13 сентября, вторник

  • Положение пояса Пресвятой Богородицы.

14 августа, среда

  • Преподобного Симеона Столбника.

15 сентября, четверг

  • Мученика Маманта и святого Иоанна Посника, патриарха Царьградского.

16 сентября, пятница

  • Священномученика Антима, епископа Никодимии.

17 сентября, суббота

  • Пророка Моисея Боговидца.

18 сентября, воскресенье

  • Пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.

19 сентября, понедельник

  • Чудо архиепископа Михаила.

20 сентября, вторник

  • Мученика Созонта.

Церковный календарь на сентябрь 2022 года в Украине

21 сентября, среда

  • Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября, четверг

  • Мученика Севериана.

23 сентября, пятница

  • Мучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября, суббота

  • Преподобной Теодоры Александрийской.

25 сентября, воскресенье

  • Предание Рождества Пресвятой Богородицы

26 сентября, понедельник

  • Священномученика Корнилия.

27 сентября, вторник

  • Положение Честного и Животворящего Креста Господня

28 сентября, среда

  • Никиты Готского

29 сентября, четверг

  • Великомученицы Евфимии

30 сентября, пятница

  • День святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

ФОТО — Pixabay.com

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