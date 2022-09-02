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Лунный календарь на сентябрь 2022: когда полнолуние и молодой месяц

02.09.2022

Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу в целом. Люди давно уже верят в то, что он оказывает влияние и на человеческий организм – на здоровье, психику и поведение. Редакция STB.UA составила лунный календарь на сентябрь 2022 года, чтобы лучше понимать, что нас ждет.

Лунный календарь на сентябрь 2022: когда новолуние и полнолуние в сентябре 2022

ФОТО — Pexels.com

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Когда новолуние и полнолуние в сентябре 2022

  • Полнолуние ― 10 сентября в 04:36;
  • Новолуние ― 26 сентября в 11:17;

Если замечали, что Луна влияет на вашу жизнь, осторожно следите за ее фазами в течение месяца. В сентябре фаза нисходящей Луны преобладает над растущей, а Полнолуние и Новолуние в начале и в конце месяца. Это означает, что придется осмотреть свои эмоции и избегать конфликтов в течение месяца.

Фазы Луны по числам в сентябре 2022

  • Растущая Луна ― 1-9 сентября;
  • Полнолуние ― 10 сентября в 12:59 в созвездии Рыб;
  • Убывающая Луна — с 11 по 25 сентября;
  • Молодой Месяц  — 26 сентября в 00:54, в созвездии Весов;
  • Растущая Луна — с 27 по 30 сентября.

Лунных Затмений не ожидается.

Солнечного затмения не будет.

Сентябрь 2022 ― удачные и неудачные дни месяца

  • Удачные дни на сентябрь 2022 года: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 17, 18, 21, 24, 26, 28
  • Неудачные дни на сентябрь 2022 года: 5, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 22, 25, 27 и 29
  • Нейтральные дни на сентябрь 2022 года: 4, 12, 16, 20, 23, 30.

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