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Пора в первый класс: учимся выбирать рюкзак и школьные принадлежности, чтобы учеба была в радость

31.08.2022

Когда ребенок впервые получает гордое звание первоклассника, это невероятно трогательное событие в жизни всей семьи. А выбор рюкзака, по степени торжественности и важности, сравнимо с выбором свадебного наряда. Но ведь это на один-единственный день, а рюкзак – на целый год, а то и больше. Представьте-ка: ваше драгоценное чадо будет ежедневно надевать его на свои хрупкие плечи. Носить его с понедельника по пятницу, несколько часов подряд. Рюкзак становится самым близким и преданным помощником школьника. Сопровождает, помогает и следит за его осанкой даже тогда, когда вас нет рядом. Как выбрать рюкзак – читайте в материале STB.UA.

Как выбрать рюкзак для ребенка

Хороший школьный рюкзак не вредит осанке, а защищает ее

Первоклассник получает много новых впечатлений и обязанностей. Появляется много дел и увлечений. Но, несмотря на новую социальную роль, ребенок остается ребенком. Со своими потребностями и особенностями активно растущего и развивающегося организма. А какая базовая потребность первоклассника? Чувствовать комфорт и защиту здоровой осанки. Ведь теперь на своих плечах нужно будет носить учебники, тетради и даже бутерброды. Позаботьтесь о том, чтобы дети чувствовали лишь легкость и наслаждались удобством.

Каждый ребенок заслуживает носить комфортный ортопедический рюкзак

Но как определить, какой из рюкзаков «полезен» для младших школьников? На самом деле это очень просто. Ведь этот вопрос уже исследовали профессионалы-ортопеды. Рюкзаки для первоклассников Kite получили сертификаты IGR немецкого Института Здоровья и Эргономики. А также рекомендованы специалистами Института травматологии и ортопедии НАМН Украины.

Ортопедические рюкзаки Kite для первоклассников: преимущества и особенности

Каждая модель Kite для начальной школы обладает следующими характеристиками:

  • Запатентованная ортопедическая спинка (Ergo Kids, Ergo Back). Она уплотненная и отлично держит форму. А также, не дает школьным принадлежностям «выпирать» и давить на спину. Каждая спинка оснащена мягкими воздухопроницаемыми подушечками, обеспечивающими ощущение комфорта. Они подстраиваются под естественные изгибы позвоночника и помогают распределить вес рюкзака равномерно по всей площади спины. Таким образом, позвоночник максимально разгружается, а ребенок интуитивно держит спину ровно.
  • Анатомические лямки. Благодаря эргономичной S-образной форме, они удобно ложатся на плечи. А увеличенная ширина, мягкая и дышащая внутренняя поверхность – дарят чувство легкости.
  • Нагрудный и поясной ремни. Это существенная помощь в деле сбалансирования веса. Они создают дополнительные точки опоры и фиксируют рюкзак в статическом положении. Он не будет шататься во время ходьбы, а лямки не будут сползать с плеч.

Каркасный или мягкий?

Ортопедические рюкзаки Kite представлены в разнообразной коллекции, где вы точно сможете выбрать тот, который подарит вашему ребенку самые яркие эмоции. Каркасные, полукаркасные и мягкие: все они сохраняют ортопедические свойства. Разница между ними заключается только в наличии или отсутствии жесткого короба. Простыми словами, каркасные – держат форму и защищают школьные принадлежности от повреждений даже тогда, когда ребенок еще только учится поддерживать тетради в опрятном виде. Мягкие – имеют облегченную конструкцию, почти невесомую по ощущениям. Полукаркасные – отличный компромисс, сбалансированно сочетающий преимущества первых и последних.

Внутреннее пространство и наполнение

Рюкзаки Kite имеют продуманно обустроенную внутреннюю среду. Если заглянуть внутрь любого рюкзака, вы увидите там оптимизированное расположение отделений, карманов и органайзеров. Карманы для гаджетов оснащены мягкой плюшевой подкладкой, которая нежно предохраняет устройство от царапин, чтобы экран был сияющим и чистым.

Что купить в первый класс, кроме рюкзака?

Школьнику понадобится сумка для обуви, пенал, зонтик, кошелек, фартук с нарукавниками и т.д. Кроме тетрадей, письменных принадлежностей и товаров для творчества, ученику нужны ланчбоксы, бутылочка для воды, термос.

Kite может полностью собрать ребенка в школу, ведь у бренда потрясающая коллекция текстиля и канцелярии.

Высокое качество и эффектные эмоциональные дизайны – это то, о чем мечтает каждый ребенок.

С Kite можно собрать феерически модную капсулу в едином дизайне. Это мега стильно, когда рюкзак, пенал и сумка для обуви идеально сочетаются между собой.

Обязательно посмотрите на крутые лицензионные дизайны Kite, среди которых: Likee, tokidoki, Harry Potter, NASA, Peanuts Snoopy, Hot Wheels, DC, My Little Pony, Transformers, Hello Kitty, Studio Pets, Juventus.

Патриотическая серия тетрадей и аксессуаров Kite дарит вдохновение и поднимает настроение.

Kite – первоклассные рюкзаки и канцелярия!

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