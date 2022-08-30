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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022

30.08.2022

Лунный календарь подскажет, когда лучшее время для стрижки, окрашивания волос и кардинального изменения имиджа. Люди давно используют лунный календарь для того, чтобы следить за внешностью. Когда в сентябре нужно идти в парикмахерскую – читайте в материале STB.UA.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022

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Наилучшего эффекта по уходу за волосами можно достичь, если внимательно следить за фазами Луны. Издавна люди заметили, что в какие-то дни волосы растут быстрее, в какие-то становятся ломкими. Рассказываем, когда удачные дни для новой прически в сентябре 2022 года.

Фазы Луны ― сентябрь 2022

Растущая Луна ― 1-9 сентября и 27―30 сентября.;

Убывающая Луна — с 11 по 25 сентября;

Удачные дни для стрижки ― сентябрь 2022

  • Идти к парикмахеру в сентябре можно 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 числа.
  • На обычную стрижку можно записываться 6, 7, 13, 23, 25, 27 сентября.
  • Стрижка для быстрого роста волос делается 7-8, 23, 29 сентября.
  • Стрижка для борьбы с ломкими волосами и кончиками: 14, 17, 23, 25 сентября.
  • Стрижка к большой прибыли: 13, 14, 25 сентября.
  • Изменения стиля: 7, 13, 24 сентября.
  • Красить волосы можно 6, 7, 8, 13, 14, 17, 23 и 25 сентября.
  • Наращивание волос и ресниц можно делать 6-8, 13, 14, 17, 23, 29 сентября.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022

Неудачные дни для стрижки и покраски ― сентябрь 2022

Неблагоприятные дни для стрижки: 1-4, 5, 9-11, 15, 16, 18, 26 и 30 сентября.

Календарь стрижек на сентябрь 2022

  • 1-2, 4-5 сентября – результаты стрижки могут не удовлетворить вас.
  • 3 сентября ― неудачный день для стрижки.
  • 6-7 сентября ― все ваши идеи и предложения парикмахера положительно отразятся на волосах и образе.
  • 8 сентября ― сегодня важно делать минимальные вмешательства во внешность.
  • 9-11 сентября ― в результате похода в салон красоты волосы переживут стресс и потребуют дополнительного ухода. Неудачный день для любых процедур.
  • 12 сентября ― можно подравнять стрижку, однако любые другие процедуры могут закончиться неприятными последствиями.
  • 13 сентября ― можно менять цвет волос, стиль и длину. В результате поход в салон красоты обернется для вас плюсом.
  • 14 сентября ― нельзя делать кардинальные изменения во внешности.
  • 15-18 сентября ― неудачные дни для стрижки. Удачной может быть только короткая стрижка.
  • 19-24 сентября ― нейтральные дни, стрижки в это время без положительного или негативного эффекта.
  • 25 сентября ― удачный день для покраски и улучшения имиджа. Вы будете чувствовать себя уверенными после процедуры.
  • 29 сентября ― успешный день для стрижки, волосы станут нежными и шелковистыми, процедуры позволят оздоровить их до корней.

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ФОТО ― Pixabay.com

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