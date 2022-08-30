Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022

Лунный календарь подскажет, когда лучшее время для стрижки, окрашивания волос и кардинального изменения имиджа. Люди давно используют лунный календарь для того, чтобы следить за внешностью. Когда в сентябре нужно идти в парикмахерскую – читайте в материале STB.UA.

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Наилучшего эффекта по уходу за волосами можно достичь, если внимательно следить за фазами Луны. Издавна люди заметили, что в какие-то дни волосы растут быстрее, в какие-то становятся ломкими. Рассказываем, когда удачные дни для новой прически в сентябре 2022 года.

Фазы Луны ― сентябрь 2022

Растущая Луна ― 1-9 сентября и 27―30 сентября.;

Убывающая Луна — с 11 по 25 сентября;

Удачные дни для стрижки ― сентябрь 2022

Идти к парикмахеру в сентябре можно 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 числа.

На обычную стрижку можно записываться 6, 7, 13, 23, 25, 27 сентября.

Стрижка для быстрого роста волос делается 7-8, 23, 29 сентября.

Стрижка для борьбы с ломкими волосами и кончиками: 14, 17, 23, 25 сентября.

Стрижка к большой прибыли: 13, 14, 25 сентября.

Изменения стиля: 7, 13, 24 сентября.

Красить волосы можно 6, 7, 8, 13, 14, 17, 23 и 25 сентября.

Наращивание волос и ресниц можно делать 6-8, 13, 14, 17, 23, 29 сентября.

Неудачные дни для стрижки и покраски ― сентябрь 2022

Неблагоприятные дни для стрижки: 1-4, 5, 9-11, 15, 16, 18, 26 и 30 сентября.

Календарь стрижек на сентябрь 2022

1-2, 4-5 сентября – результаты стрижки могут не удовлетворить вас.

3 сентября ― неудачный день для стрижки.

6-7 сентября ― все ваши идеи и предложения парикмахера положительно отразятся на волосах и образе.

8 сентября ― сегодня важно делать минимальные вмешательства во внешность.

9-11 сентября ― в результате похода в салон красоты волосы переживут стресс и потребуют дополнительного ухода. Неудачный день для любых процедур.

12 сентября ― можно подравнять стрижку, однако любые другие процедуры могут закончиться неприятными последствиями.

13 сентября ― можно менять цвет волос, стиль и длину. В результате поход в салон красоты обернется для вас плюсом.

14 сентября ― нельзя делать кардинальные изменения во внешности.

15-18 сентября ― неудачные дни для стрижки. Удачной может быть только короткая стрижка.

19-24 сентября ― нейтральные дни, стрижки в это время без положительного или негативного эффекта.

25 сентября ― удачный день для покраски и улучшения имиджа. Вы будете чувствовать себя уверенными после процедуры.

29 сентября ― успешный день для стрижки, волосы станут нежными и шелковистыми, процедуры позволят оздоровить их до корней.

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ФОТО ― Pixabay.com

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