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Бизнес фронт Новая почта

30.08.2022

Не закрываться, работать еще больше, создавать новые рабочие места, вместе вкладываться в поддержку украинской экономики – эти аспекты стали важны для многих отечественных компаний. Например, сотрудники Новой Почты рассказывают, что решили перестраивать и увеличивать логистическую сеть в помощь Фондам, которые сейчас нуждаются в поддержке как никогда.

Video: Бизнес фронт Новая почта


Не закрываться, работать еще больше, создавать новые рабочие места, вместе вкладываться в поддержку украинской экономики – эти аспекты стали важны для многих отечественных компаний.

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