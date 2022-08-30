Бизнес фронт Новая почта

Не закрываться, работать еще больше, создавать новые рабочие места, вместе вкладываться в поддержку украинской экономики – эти аспекты стали важны для многих отечественных компаний. Например, сотрудники Новой Почты рассказывают, что решили перестраивать и увеличивать логистическую сеть в помощь Фондам, которые сейчас нуждаются в поддержке как никогда.