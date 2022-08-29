Информационный марафон Єдині новини вещает в эфире полгода

Информационный марафон «Єдині новини» бесперебойно вещает в эфире уже полгода

26 августа исполнилось полгода с момента первого эфира информационного марафона объединенных телеканалов «Єдині новини». Начиная с 26 февраля марафон вещает бесперебойно, а его работу обеспечивают поочередно редакции ведущих медиагрупп Украины — 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group и телеканалов «Рада» и Первый канал Общественного Вещания.

Суммарно почти 2000 журналистов, медийщиков и технического персонала обеспечивают телемарафон круглосуточно, находятся в горячих точках, рискуя своим здоровьем и жизнью, чтобы люди во всем мире узнали правду о преступлениях россии в Украине. Поэтому главная цель «Єдиних новин» — предоставлять проверенную информацию и быть со зрителями, читателями и слушателями 24 часа в сутки семь дней в неделю для информационной безопасности и победы Украины. Успех в выполнении этой миссии подтверждают результаты исследований: так, телеканалы, которые создают и транслируют марафон, остаются наиболее востребованным источником достоверной информации среди всех украинских СМИ(1). 69% украинцев доверяют марафону Єдині новини(2) и это важная мотивация для продолжения ежедневной работы редакций, создающих марафон.

Всего за время существования «Єдиних новин» в рамках телемарафона вышло более 5000 сюжетов и произошло более 12 000 прямых включений из Украины и мира.

«”Єдині новини” – это уникальный продукт. Международные партнеры всегда с интересом спрашивают о его работе и, уверен, не представляют, смогли бы их медиа так консолидироваться. Спустя полгода марафон изменился. Изменения происходят до сих пор, потому что он – это живой организм, пытающийся отвечать требованиям времени и своего зрителя. Согласно многим соцопросам, марафон — лидер по просмотрам и узнаваемости в Украине. Это говорит только о качестве и востребованности продукта. Поэтому работаем дальше и приближаем нашу победу», – комментирует Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики Украины.

Телемарафон «Єдині новини» имеет широкое дистрибуционное портфолио и доступно для зрителей из Украины и всего мира на телевидении (через Т2 и спутник), радио, ОТТ-платформах, в Digital (Facebook и YouTube) и даже в приложении Дія.

Также, начиная с мая, ежедневно в 20:00 на всех площадках, транслирующих Єдині новини, выходит программа «Єдині. Головне», которая длится один час. Это итоговый обзор ключевых событий об Украине, в Украине и из Украины за уходящий день.

Данные исследования общественного мнения украинцев от Международного республиканского института https://www.iri.org/resources/public-opinion-survey-of-residents-of-ukraine-june-2022/ Данные мониторинга потребления медиа за июль 2022 г.

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