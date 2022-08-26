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Благотворительная акция «По зову сердца»

26.08.2022

Чего только не сделают взрослые, чтобы малыши были счастливы. Особенно сейчас каждая детская улыбка на вес золота. Поэтому они нуждаются в еще большей поддержке и отечественные компании стараются не только помогать вооруженным силам и переселенцам, но и детским благотворительным фондам.

Объединять украинцев вокруг идеи помощи детям решил и отечественный бренд LaPasta. На предприятии говорят – это их обязанность и социальная ответственность, потому что, как известно, чужих детей не бывает. Это – призыв сердца целой нации – именно так говорят между собой о проекте сотрудники и уверены, что общая цель обязательно принесет лучший результат.

Video: Благотворительная акция «По зову сердца»


Благотворительная акция «По зову сердца»: смотреть онлайн сюжет рубрики "Хорошие истории" от 26.08.2022 на сайте СТБ

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