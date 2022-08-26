Благотворительная акция «По зову сердца»

Чего только не сделают взрослые, чтобы малыши были счастливы. Особенно сейчас каждая детская улыбка на вес золота. Поэтому они нуждаются в еще большей поддержке и отечественные компании стараются не только помогать вооруженным силам и переселенцам, но и детским благотворительным фондам.

Объединять украинцев вокруг идеи помощи детям решил и отечественный бренд LaPasta. На предприятии говорят – это их обязанность и социальная ответственность, потому что, как известно, чужих детей не бывает. Это – призыв сердца целой нации – именно так говорят между собой о проекте сотрудники и уверены, что общая цель обязательно принесет лучший результат.