День Независимости 2022: звезды СТБ поздравили Украину

Звезды СТБ поздравили Украину с Днем Независимости

Сегодня Украина отмечает День независимости! В этом году праздник очень особенный. Ежедневно украинцы доказывают, что несокрушимы, независимы и сильны. Мы достойно даем отпор российским захватчикам. Из-за военного вторжения россии в Украину, массовые мероприятия и празднования во время военного положения отменены из соображений безопасности. Несмотря на это, отпраздновать День Независимости можно поздравив друг друга словами поддержки. Звезды телеканала СТБ обратились к украинцам. Поздравления — читайте в материале STB.UA.

Татьяна Высоцкая, ведущая марафона «Єдині новини. Головне», «Вікна-новини», «Таємниці ДНК»

Независимость — это, по сути, целый клубок возможностей. Это и путь к росту, и чувство свободы, чувство единства между собой. Потому я все это желаю и нашей прекрасной стране. После того, как мы победим, мы продолжим этот путь к зрелости и благополучию.

С праздником, дорогая ненька!

Ольга Кучер, ведущая программы «Вікна-новини»

Независимость для меня – это право быть собой. При любых обстоятельствах. А еще это слово ассоциируется с праздником, который я лучше всего запомнила с детства — не шашлыками и парадами, а флагами и вышиванками. Щемящий праздник, заставлявший меня малышку сильно гордиться. И мурашки по телу от гимна, в этот день он звучит особенно. А в этом году каждый день – день независимости. Еще один, что приближает нас к победе.

В 90-х нам чудом далась независимость – мирно и без капли крови. Высокую цену приходится платить сейчас. Всем. И на фронте, и в тылу. Продолжается страшная война, нас впереди ждут тяжелые времена и мы не имеем права сдаваться. Как нация, мы должны устоять и бороться — нигде больше нет другой Украины. Только здесь. Только сейчас. Устоять. Вытерпеть. Победа будет за нами.

Я желаю в этот день всем нам мужества. Бесконечной силы воли и безграничного стремления к победе. Веры в лучшее и собственные силы. Пусть Бог благословит Украину и всех нас!

Надежда Матвеева, ведущая проектов «Щасливі за сім днів», «Неймовірна правда про зірок», «Все буде добре» на СТБ:

Независимость – для меня это возможность развиваться и развивать родную страну без оглядки на агрессивных соседей. Это вдохновение создавать новую украинскую культуру, которой интересуется и увлекается весь мир. Это счастливые люди, которые идут своим путём, и действуют решительно. Независимая Украина – это место, где я уверенно говорю: все будет хорошо. Вместе победим!

С Днем Независимости, родные украинцы. Мы едины, мы сильны. Спасибо нашим защитникам, поддерживаем друг друга, приближаем нашу победу. Все будет Украина!

Эктор Хименес-Браво, судья кулинарного шоу «МастерШеф», ведущий проекта «Прокинься з Ектором» на СТБ, шеф-повар:

Независимость – это свобода, вкус к жизни и демократия во всем. Мы несокрушимый народ, образец для всего мира! Боремся за независимость Европы и Мира! Независимость – это сила, сила духа, любовь к человеку и нашей стране – могущественному государству!

Независимость у украинцев в крови! И я горжусь быть одним из них! Вместе мы непреодолимая сила!

Ольга Мартыновская, судья проекта «МастерШеф» на СТБ, шеф-кухарка:

Независимость – это, как минимум, здороваться со своими родителями настоящими живыми объятиями и поцелуями, а не только сердечками в мессенджере. Будь всегда независимой, моя Украина! Обязательно будешь!

Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф» на СТБ, шеф-повар:

Независимость – для меня это свобода, возможность быть свободным и выбирать что угодно по зову сердца. Во время войны я делаю все, чтобы помочь нашим ребятам отстоять нашу землю. С Днем Независимости, дорогие украинцы!

Григорий Решетник, ведущий проектов «Холостяк» и «Неймовірна правда про зірок»

Для меня независимость – это территориальная целостность нашей страны, мирное небо над головой, будущее наших детей. Украина стала трендом во всем мире, потому что наша страна самая прекрасная. Свободные мнения, креатив, технологии – синонимы Украины. Воля в сердце и душе – это и есть для меня независимость.

Война изменила каждого украинца, и я не исключение. Мы стали еще сильнее, роднее, объединеннее. Мы единое целое. Еще больше полюбили свою землю. Хотим здесь творить, рожать, развиваться. И с каждым днем ​​это удается. Мы смелые, непобедимые, несокрушимые, потому что мы украинцы.

Благодаря своей профессии и тому, что я являюсь лидером мнений, могу помогать людям, а также воевать на информационном фронте, прославлять Украину на весь мир, вдохновлять других. И, что не менее важно, — просить о помощи и тем самым помогать нашим героям и нуждающимся в помощи. А еще вместе с командой СТБ мы претворяем в жизнь проекты, прославляющие украинцев и их невероятные таланты. Сегодня каждый украинец и каждая украинка – герои. И я восхищаюсь их мужеством не только в День независимости, а каждый день, ежеминутно и ежесекундно. Украинцы, мы невероятны! Помните, что вместе возможно все. Мы не только победим, но и отстроим самую прекрасную страну мира.

Дорогие украинцы, от всего сердца поздравляю нас с Днем флага и Днем независимости. Мы независимы были, есть и будем всегда. Низкий поклон нашим героям и героиням из ВСУ. Мы верим в вас, гордимся и восхищаемся. Любите, творите, рожайте и верьте в Украину. Мы самая прекрасная нация мира. С праздником! С Днем Независимости. Помните: вместе возможно все!

Сергей Костыра, ведущий остросоциального проекта «Один за всіх»

Независимость для меня — это счастливые глаза детей, которые могут свободно говорить и действовать, это крепкие и незыблемые границы страны и боеспособная армия, которая всегда будет защищать наше будущее. Чтобы никогда не потерять эту независимость, мы должны стать одним целым в стремлении защитить свою Украину. Каждый помогает на своем месте. Божьей защиты нам всем и мирного неба!

Наталья Татаринцева, ведущая «Танці. World of dance»

Независимость – это свободно жить, чувствовать, действовать и развиваться как индивидуальность в стране, которой ты живешь. Украина — это я, мои родные, друзья, каждый из нас как раз и является тем творцом и борцом за независимость.

Каждый день я поддерживаю каждую украинскую женщину, чтобы мы оставались такими же цветущими, успешными и красивыми женщинами мира. Я работаю над собой, тренирую девушек, учу правильному питанию и уходу за своим здоровьем, чтобы украинская нация была здоровой нацией. И никто нас не смог одолеть. Ведь наше здоровье – это наш вечный ресурс.

С Днем Независимости! Желаю всем сил в дальнейшей борьбе за свободную Украину. Мы сильнейшая нация мира, сейчас и навсегда. Вперед вместе к победе!

Марина Боржемская, ведущая проекта «Счастливые за семь дней» на СТБ, фитнес-тренер:

Каждой клеточкой своего тела я чувствую, что живу в независимой свободной стране. Независимость – это свобода мнений, свобода вглядов, самовыражение, право выбора в любой сфере и направлении. Я не понимаю, как это может быть иначе. Но я знаю, что может. Мы видим железный занавес над соседней страной и ежедневную пропаганду, которая промывает мозг и отбирает право выбора и думать. Наша независимость – наша особенность, как страны и нации. У нас не просто статус. Это смысл жизни. В других условиях мы не сможем существовать, потому боремся за свою страну до конца. До победного конца.

Каждый должен работать на своем фронте, чтобы приблизить победу и вернуть свободу дыхания всем нам. Чтобы засыпая, мы не думали о том, что может случиться ночью или утром. Куда прилетит следующая ракета, все ли наши герои живы, в каких условиях проводят эту холодную ночь на фронте, каким образом еще помочь им.

Но мы все знаем, как помогать – работать, чтобы зарабатывать средства для поддержки нашего государства и поддержки армии. Я продолжаю работать, платить налоги, помогать ВСУ. Каждый день я ищу пути, как еще приблизить нашу победу. А также продолжаю свою фитнес-программу, которая помогает тысячам людей справиться со стрессом. Поскольку спорт выбивает все отрицательные мысли. Чтобы с позитивом продолжить работу. Главная задача каждого украинца – верить в ВСУ и по возможности помогать.

Дорогие украинцы, мы сильная и смелая нация. Это увидел весь мир. Мы независимая нация, у которой никто не сможет отнять этот статус. Мы победим каждого, кто незаконно ступил на нашу землю. С Днем Независимости, дорогие украинцы. Слава Украине. Всем нашим героям слава.

Светлана Арефния, психолог, эксперт проектов СТБ

Независимость – равна самодостаточность.

Когда человек является личностью, знает и бережет свои ценности, саморазвивается, уважает окружающих, может защитить себя и отстоять свое мнение, прислушивается, но не зависит от мнения других, имеет достаточный уровень самоценности, самоуверенности и самоуважения, такой человек независим и чувствует независимость.

Каждый гражданин страны, который питает традиции и ценности государства, бережет и развивает культуру, экономику, духовность, защищает, любит и уважает все, что дает ему родная земля, вносит большой вклад в развитие независимости страны и ее поддержку.

Я как ученая, исследовательница, преподавательница, тренер, эксперт в области психологии также развиваю, популяризую, и поддерживаю жизненные ценности украинцев, делая вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.

Поздравляю всех украинцев и украинок с Днем Независимости Украины!

Страна состоит из граждан, ее строящих, любящих и живущих в ней. Хочу пожелать, чтобы каждый из нас чувствовал не только ответственность как гражданина, но и любовь к родной земле, как к родителям, подарившим жизнь. Потому что только с любовью к родным местам и верой в наши силы мы сможем преодолеть все преграды.

Алекс Топольский, Холостяк 12-го сезона

Свобода и независимость были, есть и будут моими главными жизненными ценностями. Это возможность свободно выражать свое мнение, это реализация меня как личности так, как я это чувствую. Я иду по зову внутреннего голоса, а не по трендам или чужим ожиданиям.

Достижение независимости – непростой процесс. Как и не потеряться в том массиве информации, который нас окружает. Анализируйте, наблюдайте, формируйте свое мнение и не бойтесь его выражать. Если мы говорим о независимости государства, то это в первую очередь наш суверенитет. А еще – демократическая среда, где люди могут проявлять свою свободу и личность.

Независимость = правда. И эту правду важно не сомневаться распространять. Поверьте, она перевесит любую ложь, фейки и фальсификации. Не бойтесь быть услышанными и делать маленькие и большие шаги на пути к нашей победе. У каждого из нас есть качества и умения, которые будут полезны в это сложное для Украины время. Не думайте, что от вас ничего не зависит. Каждый может сегодня помочь стране на своем фронте. Наша сила как нации – в единстве.

Поздравляю всех украинцев с Днем Независимости. Не забывайте, что независимость начинается с каждого из нас, с нашей личности. Нужно всегда отстаивать ее и культивировать, особенно в такие трудные времена. Украина была, есть и всегда будет свободным демократическим государством.

Наталка Денисенко, звезда костюмированной драмы «Кріпосна» и других сериалов СТБ

Для меня независимость – это полная свобода в жизни и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому я желаю всем украинцам как можно скорее почувствовать эту уверенность. Уверенность в том, что небо будет мирным, уверенность в нашем процветающем прекрасном будущем. С Днем Независимости, украинцы!

Анна Сагайдачная, звезда костюмированной драмы «Крепостная» и других сериалов СТБ

Независимость для меня – это всегда о силе. О силе любви к своей Родине и к своим людям. А еще независимость – это о том, что нам ничего чужого не нужно, у нас уже все есть. Все свое и все самое лучшее. Я люблю вас, украинцы! Я от всей души поздравляю вас с праздником. И поздравляю тебя, Украина! Победим!

Тарас Цымбалюк, звезда сериалов СТБ «Крепостная», «Кава з кардамоном» и других

Слово «независимость» я воспринимаю буквально. Провожу параллель с настоящим. И для меня, в первую очередь, независимость есть синоним слова «свобода». Собственно то, к чему так долго шла наша Украина. Путь к независимости был очень тернист. Но вместе мы преодолеем любые преграды.

Лично я стараюсь быть большим патриотом своей страны. Несу на плечах культурную миссию. И это тоже очень важно. На своем фронте прилагаю усилия каждый день.

Поздравляю украинцев с Днем Независимости. Хочу пожелать каждому сделать как можно больше выводов, отталкиваясь от тех страшных событий, которые сейчас переживает наша страна. Потому что мы довольно быстро привыкли к событиям в 2014 году. А так быть не должно. Хочу верить, что единство, которое происходит в Украине сейчас, останется и после нашей победы, которая, я уверен, наступит очень скоро. Сохраняйте оптимизм, занимайтесь каждый своим делом, помогайте тем, кто в этом нуждается. И ни в коем случае не паникуйте, не укоряйте себя, что не на фронте. Люди, которые выехали за границу, но формируют там положительный имидж нашего государства, посещают митинги, донатят, тоже приближают победу. Мы все украинцы, где бы ни находились. Желаю нам нести эту почетную миссию и дальше. Слава Украине!

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