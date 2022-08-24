Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Все проекты
ua

День Независимости Украины: история праздника

24.08.2022

Ежегодно 24 августа Украина отмечает  самый важный для каждого государства праздник – День Независимости. В 2022 году эта дата выпадает на среду. Страна отмечает День независимости в условиях полномасштабного вторжения рф. Выходной день не предусмотрен. Об истории праздника – читайте в материале.  

Когда День Независимости Украины 2022: история праздника

История праздника День Независимости Украины

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении «О Дне провозглашения независимости Украины» было указано:

«Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: считать день 16 июля Днём провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

iStock-615834216

Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. После он был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С тех пор Украина была провозглашена независимым и суверенным государством.

аа

В 2022 году нашей стране исполняется 31 год.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Когда День Независимости Украины 2022: история праздника
Телеканал СТБ

С Днем Независимости Украины 2022: поздравления и открытки

 Когда День Независимости Украины 2022: история праздника
Телеканал СТБ

День флага Украины 2022: когда отмечают День государственного флага

 Когда День Независимости Украины 2022: история праздника
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник ― 22 августа

 Когда День Независимости Украины 2022: история праздника
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник ― 21 августа

 Когда День Независимости Украины 2022: история праздника
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник ― 20 августа

 Когда День Независимости Украины 2022: история праздника
Телеканал СТБ

Яблочный Спас: что нельзя делать, традиции и приметы
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить