Когда День Независимости Украины 2022: история праздника

День Независимости Украины: история праздника

Ежегодно 24 августа Украина отмечает самый важный для каждого государства праздник – День Независимости. В 2022 году эта дата выпадает на среду. Страна отмечает День независимости в условиях полномасштабного вторжения рф. Выходной день не предусмотрен. Об истории праздника – читайте в материале.

История праздника День Независимости Украины

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении «О Дне провозглашения независимости Украины» было указано:

«Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: считать день 16 июля Днём провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. После он был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С тех пор Украина была провозглашена независимым и суверенным государством.

В 2022 году нашей стране исполняется 31 год.

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