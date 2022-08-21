21 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 21 августа

21 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько важных памятный дат и среди них Международный день памяти жертв терроризма. Кроме того, 21 августа чествуют мучеников Эмилиана и Леонида. Какие праздники 21 августа — читайте в материале STB.UA.

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21 августа ― памятные даты:

Международный день памяти жертв терроризма отмечается 20 августа ежегодно. Этот день основан ООН 27 октября 2017 года. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию A/RES/72/165, которая провозглашает Международный день памяти и поминовения жертв терроризма с целью воздать должное жертвам терроризма и пострадавшим от него и стать импульсом для поддержки их и содействия защите и полному осуществлению их прав и главных свобод. Над резолюцией работали Генеральная Ассамблея, Комитет по правам человека и Совет по правам человека в области защиты и осуществления прав жертв терроризма.

Резолюция подтверждает тот факт, что поощрение и защита прав человека для всех и верховенство права на национальном и международном уровнях имеют важное значение для предотвращения терроризма и борьбы с ним.

россия с 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение в Украину, которое сопровождается умышленными атаками гражданских объектов, убийством гражданских и уничтожением целых городов Украины и культурных, исторических ценностей. На международном уровне страны прилагают усилия для признания действий россии террористическими актами, а страну финансирующей терроризм.

21 августа ― церковные праздники:

Святого Эмилиана и мучеников Елевтерия и Леонида чествуют 21 августа каждый год. Святой Леонид Египетский ― христианский мученик IV в. Согласно преданию, Леонид принадлежал к знатной римской фамилии и обладал великолепной красотой. Он с детства решил посвятить себя Богу и умер его во имя.

Святой мученик Эмилиан пострадал за Христа в царствование императора Юлиана Отступника (361-363). Эмилиан жил в городе Доростол на берегу реки Дуная. Императорский указ об убийстве христиан был прочитан на городской площади. Святой Эмилиан был рабом местного градоначальника и тайным христианином. Он протестовал указа и устроил погром среди языческих храмов. Когда его схватили и пытались заставить покинуть веру, Эмилиан терпел пытку, пока его не решили сжечь. Тогда огонь поднялся и обожог всех злорадствующих язычников.

Когда он умер, в Константинополе была построена церковь в честь святого мученика Эмилиана, куда и перенесли его святые мощи.

21 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 21 августа празднуют Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор и Эмиль.

21 августа ― приметы и традиции:

Ветер дует порывами ― будет тихая погода, если непрерывно ― к непогоде.

Богатый урожай ягод ― к холодной зиме.

21 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя нарушать Успенский пост.

Нельзя убирать и мыть пол дома.

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