20 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 20 августа

20 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Всемирный день лени. Кроме того, 20 августа чествуют Святого преподобного мученика Дометия. Какие праздники 20 августа — читайте в материале STB.UA.

ФОТО — Pixabay.com

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20 августа ― праздники:

Всемирный день лени отмечают 20 августа каждый год. Это шуточный праздник, который действительно праздничный ― в этот день не нужно ничего делать. Главной особенностью празднования Дня лени является то, что в этот день принято бездельничать. Считается, что День лености зародился в Колумбии, в Итагуи ― промышленном центре и густонаселенном городе. Он был основан в 1984 году в день закрытия Фестиваля промышленности, торговли и культуры. Идею празднования Дня лености подхватили многие страны, хотя даты празднования не всегда совпадают. Например, в Колумбии и многих других странах этот праздник отмечают 20 августа, в США решили иначе и бездельничают 10 августа. Сроки празднования разные, но суть одинаковая ― это отличный повод ничего не делать, хотя бы неофициально.

Во Всемирный день лени жители имеют право полениться от души. Часть из них делает это пассивно ― просто отдыхает дома, даже не вставая с кровати. Другие же выбирают активное безделье и делают его назло другим — выносят лежаки и шезлонги в тень или к морю, берут с собой вкусную еду и пассивно привлекают других людей присоединяться. В День лени колумбийцы организуют различные уличные соревнования, а те, кто не хочет участвовать, выходят на улицы со своими креслами, матрацами, едой и наслаждаются своим бездельем.

20 августа ― церковные праздники:

Святого преподобного мученика Дометия чествуют 20 августа каждый год. Святой Дометий был родом из Персии. Во времена императора Константина Великого он принял крещение от христианина по имени Увара и в Месопотамии, в городе Нисибии, поступил в монастырь. вареной пищи. Он получил титул дьякона, но отказался от звания священника и отправился в пещеры в окрестности Кирра, в Сирии. Там он начал творить чудеса, и люди стали стекаться к нему на прием. Во времена правления Юлиана Отступника, до него дошла слава о Дометии, и мучитель приказал убить его и всех пришедших в пещеру, а саму пещеру забрасывать камнями.

20 августа ― День ангела:

Ежегодно 20 августа именины празднуют Александр, Алексей, Антон, Атанасий, Василий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр и Ян.

20 августа ― приметы и традиции:

Увидеть первого аиста в полете – к счастью, здоровью и богатому урожаю.

Если при встрече с первым аистом в кармане деньги, то скоро разбогатеете, если ключи ― соберете хороший урожай, а если карман пуст ― ждите беды.

20 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя ходить с пустыми карманами ― беду призовешь.

Нельзя гулять и бродить по ночам, потому что будет большое горе.

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