19 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 19 августа

19 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных и церковных праздников, и среди них ― Преображение Господне.

Фото — Pixabay.com

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Какие праздники 19 августа — читайте в материале STB.UA.

19 августа ― праздники:

День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин;

День пчеловода в Украине;

День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин отмечают 19 августа 2022 года. День празднуют каждый год в третью пятницу августа. Праздник был основан брендом American Crew, который выпускает средства по уходу за кожей и волосами для мужчин. Компания хотела сделать упор на переосмысление подхода к мужской красоте и каким должен быть уход за собой для мужчин. Многие профессиональные барберы используют средства этой компании, они предусматривают лучший уход за волосами после стрижки, за кожей после бритья и мытья.

День пчеловода в Украине празднуют 19 августа ежегодно. Праздник введен в Украине по инициативе Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пчеловодов Украины согласно Указу Президента Украины «О Дне пчеловода» от 15 августа 1997 г. № 815/97. Подсчитано, что каждая седьмая тонна мирового меда ― украинская. На пасеках страны сегодня «работает» около пяти миллионов пчелиных семей. Пчеловодство или пчеловодство ― одна из древнейших профессий на территории современной Украины. Древние славяне были известны своим медом, воском и связанными товарами во всем мире с давних времен, следы торговли тянутся к городам-крепостям в Северном Причерноморье, Азии и Европе. Чествование пчеловодов очень важно при объеме их работ.

19 августа ― церковные праздники:

Яблочный Спас;

Преображение Господне;

Яблочный Спас отмечают на пятый день после Медового Спаса ― это 19 августа в 2022 году. Он также совпадает с великим христианским праздником ― Преображением Господним. Спас также совпадает с Успенским постом или Спасовкой, однако в этот день разрешается употреблять в пищу рыбу, масло и вино. Он считается третьим праздником после Рождества и Пасхи. Спас уходит традициями в древние века до прихода христианства в Киевскую Русь, свидетельством того, что Спас символизировал праздник урожая, который ассимилировал христианство, является обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, венки, пчелиные соты. Иногда на Спаса несли в церковь также мак, морковь, лук, коноплю-материнку, лекарственное зелье, в частности базилики и бархатцы.

Преображение Господне отмечается 19 августа в 2022 году. Праздник начали праздновать в 4 веке, когда был построен первый храм Преображения Господня. Праздник связан с тем, что Иисус Христос за 40 дней до своего распятия на Голгофе явился своим трем ученикам в божественной сущности на горе Фавор. Христиане стремятся быть ближе к Богу, как апостолы были близки с Иисусом на горе. Преображение ― это один из 12 величайших христианских праздников. Суть праздника в том, что Христос уже знал, что его ждет, и чем придется пожертвовать, и предстал перед апостолами уже в божественной ипостаси. Как пишут в Библии, Преображение сопровождалось также появлением ветхозаветных пророков ― Моисея и Илии, которые говорили с Иисусом о Его близкой судьбе, уходе и жертве. Всех присутствующих тогда с Христом осенило светлое облако, и из него послышался голос: «Это Сын Мой Возлюбленный, Которого Я возлюбил. Его слушайтесь!».

19 августа ― День ангела:

Ежегодно 19 августа именины празднуют Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дарья, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор и Яков .

19 августа ― приметы и традиции:

Антоновка уродила ― в следующем году хлеб уродит.

Прежде чем есть яблоки самому, следует обязательно ими кого-нибудь угостить.

Откусив первый кусок яблока загадывали желания, и оно обязательно сбудется.

Люди, которые надеются попасть в рай, должны на Яблочный Спас съесть яблоко.

19 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя есть яблоки для освящения в церкви;

Нельзя заниматься работой.

Нельзя купаться в водоемах.

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