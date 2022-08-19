Благотворительный garage sale украинских модных брендов в Fairmont Grand Hotel Kyiv
19.08.2022
Около полугода волонтерства и помощи стране. Поддержка приобретает все новые формы. Столичный отель Fairmont Grand Hotel Kyiv собрал у себя более 20 украинских дизайнеров и устроил настоящий garage sale. В этот день дизайнеры представили свои архивные коллекции и совершенно новые, проникнутые патриотизмом и любовью к Украине. Организаторы говорят, что хотят делать больше таких ивентов, где люди искусства смогут проявлять себя и помогать.
Video: Благотворительный garage sale украинских модных брендов в Fairmont Grand Hotel Kyiv
В Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел благотворительный garage sale украинских модных брендов: смотреть онлайн сюжет рубрики "Хорошие истории" от 19.08.2022 на сайте СТБ