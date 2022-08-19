Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Все проекты
ua

Благотворительный garage sale украинских модных брендов в Fairmont Grand Hotel Kyiv

19.08.2022

Около полугода волонтерства и помощи стране. Поддержка приобретает все новые формы. Столичный отель Fairmont Grand Hotel Kyiv собрал у себя более 20 украинских дизайнеров и устроил настоящий garage sale. В этот день дизайнеры представили свои архивные коллекции и совершенно новые, проникнутые патриотизмом и любовью к Украине. Организаторы говорят, что хотят делать больше таких ивентов, где люди искусства смогут проявлять себя и помогать.

Video: Благотворительный garage sale украинских модных брендов в Fairmont Grand Hotel Kyiv


В Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел благотворительный garage sale украинских модных брендов: смотреть онлайн сюжет рубрики "Хорошие истории" от 19.08.2022 на сайте СТБ

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить