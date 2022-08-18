18 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Какой сегодня праздник ― 18 августа

18 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День плохих стихов. Кроме того, 18 августа чествуют святого мученика Евсигния. Какие праздники 18 августа — читайте в материале STB.UA.

Фото — Pixabay.com

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18 августа ― праздники:

День плохих стихов отмечают 18 августа каждый год. Этот праздник происходит из США (Bad Poetry Day), и он считается шутливым. Праздник создан авторами сайта Wellcat.com, который предлагает в этот день написать стихотворение – даже если он будет плохим. Лучше плохое стихотворение, чем никакое, правда? Праздник постоянно приобретает популярность, в особенности, потому что можно поделиться своим творчеством и получить объективную оценку, которая чаще всего бывает положительной.

18 августа ― церковные праздники:

Святого мученика Евсигния чествуют 18 августа каждый год. Мученик Евсигний родился в Антиохии в середине III ст. Он был преданный военный, в течение шестидесяти лет он служил в войсках римских императоров Диоклетиана, Максимиана Геркулита, Констанция Хлора, Константина Великого и его сыновей. Когда в 362 году императором стал Юлиан Отступник, он запретил веру Христову и пытался восстановить господствующую религию язычество. В начале царствования святого Константина Великого Евсигний был свидетелем явления на небе звездного Креста, предвещающего ему победу, он уверовал во Христа, и об этом узнали другие солдаты, и это дошло до правителей. Поэтому Евсигния схватили и начали сначала склонять к язычеству, а затем подвергли пыткам. Однако, воин, хотя и отрекся от военного дела, обладал большой верой и силой воли. Когда его палачи решили, что не могут сломить мученика, его зарубили мечом.

18 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 18 августа празднуют Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария и Нонна.

18 августа ― приметы и традиции:

Евстигния еще называют Житником. На этот праздник заклинали урожай. В поле во время жатвы искали на каком стебле выросло более 1 колоска. Если удавалось найти стебель с 12 колосьями – такое называли «маткой», его хранили в течение года и семена из него первыми бросали в землю.

Как выползли земляные черви ― к дождю.

Какая погода будет 18 августа ― такой она будет до декабря.

18 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя выбрасывать еду, когда убрали со стола.

Нельзя употреблять алкоголь.

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