Когда день ангела Дарьи в 2022 году? Поздравления в стихах
18 и 19 августа Дарья празднует именины. Дарья — нежная и веселая, общительная девушка и женщина, которая часто бывает душой компании. Когда нужно праздновать именины Дарьи, что значит имя Дарья и как поздравить ее с праздником ― обо всем читайте в материале STB.UA.
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День ангела Дарьи 2022 (именины Дарьи) по православному календарю празднуют:
- Апрель: 1, 4.
- Август: 17, 18, 19
- Сентябрь: 7.
Значение имени Дарья
Дарья или Дарья имеет древнеоперское происхождение, измененное территориально на славянском языке. Происходит от Δαρείος, «Дарий», представляющий собой эллинизированную форму древнеоперского имени «Дараявауш» (перс. داریوش), образованного из элементов «дара» («владеющий») + «вауш» («добрый, благий») ). Украинские народные формы — Одарина, Одарка, как вариант «Дария» используют языческое по происхождению имя Дарья. Имя Дарья имеет мужскую форму Дарьян.
Девочки с именем Дарья, или Дарья очень общительны и артистичны. Они эмоционально чувствительны и легко берут на себя главную роль в любых типах отношений. С детства Дарья активно и с интересом исследует окружающий мир. У нее много друзей, и она верна в дружбе и любви.
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Транслитерация имени для загранпаспорта ― DARIA или DARYNA
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Милая, Даша, ты прекрасна,
Элегантно и современно!
С именинами тебя поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем.
Пусть обойдут тебя непогоды,
На длинном жизненном пути,
От всего сердца тебе желаем счастья,
И к любви большую жажду.
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Дарья. с Днем Ангела поздравляю!
Счастья и радости желаю,
Любви, душевного тепла,
В делах всех ― только хвала!
Ангел, что с тобой рядом
Пусть в жизни тебя ведет,
И все проблемы и непогоды
Легким жестом уведет.
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Ты, Дашуля, энергичная,
Пироги печешь отлично!
Будь для нас всегда такой ―
Доброе сердце и душа!
Пусть все в жизни удается,
Пусть душа всегда смеется,
Будут солнечные дни!
Счастья, веры и любви!
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ФОТО — Pixabay.com
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