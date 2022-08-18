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Когда день ангела Дарьи в 2022 году? Поздравления в стихах

18.08.2022

18 и 19 августа Дарья празднует именины. Дарья — нежная и веселая, общительная девушка и женщина, которая часто бывает душой компании. Когда нужно праздновать именины Дарьи, что значит имя Дарья и как поздравить ее с праздником ― обо всем читайте в материале STB.UA.

Когда день ангела Дарьи в 2022 году?

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День ангела Дарьи 2022 (именины Дарьи) по православному календарю празднуют:

  • Апрель: 1, 4.
  • Август: 17, 18, 19
  • Сентябрь: 7.

Значение имени Дарья

Дарья или Дарья имеет древнеоперское происхождение, измененное территориально на славянском языке. Происходит от Δαρείος, «Дарий», представляющий собой эллинизированную форму древнеоперского имени «Дараявауш» (перс. داریوش‎‎), образованного из элементов «дара» («владеющий») + «вауш» («добрый, благий») ). Украинские народные формы — Одарина, Одарка, как вариант «Дария» используют языческое по происхождению имя Дарья. Имя Дарья имеет мужскую форму Дарьян.

Когда день ангела Дарьи в 2022 году?

Девочки с именем Дарья, или Дарья очень общительны и артистичны. Они эмоционально чувствительны и легко берут на себя главную роль в любых типах отношений. С детства Дарья активно и с интересом исследует окружающий мир. У нее много друзей, и она верна в дружбе и любви.

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Транслитерация имени для загранпаспорта ― DARIA или DARYNA

*****

Милая, Даша, ты прекрасна,

Элегантно и современно!

С именинами тебя поздравляем,

Во всем успехов искренне желаем.

Пусть обойдут тебя непогоды,

На длинном жизненном пути,

От всего сердца тебе желаем счастья,

И к любви большую жажду.

*****

Дарья. с Днем Ангела поздравляю!

Счастья и радости желаю,

Любви, душевного тепла,

В делах всех ― только хвала!

Ангел, что с тобой рядом

Пусть в жизни тебя ведет,

И все проблемы и непогоды

Легким жестом уведет.

*****

Ты, Дашуля, энергичная,

Пироги печешь отлично!

Будь для нас всегда такой ―

Доброе сердце и душа!

Пусть все в жизни удается,

Пусть душа всегда смеется,

Будут солнечные дни!

Счастья, веры и любви!

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ФОТО — Pixabay.com

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