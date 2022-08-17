17 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 17 августа

17 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День защиты черного кота. Кроме того, 17 августа чествуют семерых мучеников Эфесских. . Какие праздники 17 августа — читайте в материале STB.UA.

Фото — Pixabay.com

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17 августа ― праздники:

День комиссионного магазина;

День защиты черного кота;

День комиссионного магазина или День секонд-хенда празднуют 17 августа каждый год. Комиссионный магазин имеет много разных названий: благотворительный магазин, магазин секонд-хенда, магазин перепродажи, магазин консигнации и магазин хосписа. Независимо от того, как вы называете этот тип магазина, это, по сути, розничное заведение, продающее подержанные вещи. Хотя эти предметы использовались, они все еще находятся в хорошем состоянии. Обычно на Западе магазины управляются благотворительными организациями. Бывают случаи, когда комиссионные магазины иногда используют подаренные вещи, чтобы помочь людям подняться на ноги во время затруднения или после стихийного бедствия в этом районе. В Украине тоже есть комиссионные магазины и секонд-хенды, однако пока они не все благотворительные.

День защиты черного кота отмечают 17 августа ежегодно. Его создали потому, что в этот день в 1843 году в американской газете Saturday Evening Post вышел рассказ Эдгара Аллана По «Черный кот» ― новелла в стиле По, где кот отомстил хозяину.

На самом деле, из-за редкости черных кошек и их особой красоты, их стали считать фамильярами ведьм в Средние века, а также стали считать животными, которые приносят несчастье. В 18―19 в. ненависть к черным котам достигла уровня, когда бывали случаи, когда их начинали убивать.

Впрочем Древний Египет или Дальний Восток относились к усатым хищникам гораздо лучше, египтяне их вообще считали священными животными. В Египте богиня-кошка Бастет была в особом уважении. В определенный период она считалась защитницей человеческого племени.

В 20 в. черный кот начал ассоциироваться с движением анархизма и это животное стало символом анархоактивистов.

Сейчас защитники животных одинаково защищают черных кошек или любых других.

17 августа ― церковные праздники:

Семерых мучеников Эфесских;

Преподобной мученицы Евдокии;

Семерых мучеников Эфесских или отроков Эфесских чествуют ежегодно 17 августа. У христиан принято называть мученики Эфесские воины-отроки Максимилиан, Ямвлих, Мартыниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин. Они жили в середине III века, и примерно в 250 году они были замурованы гонителями христиан в пещере. Но Господь решил спасти их. Он ввел отроков в чудесный сон, и юноши пробыли в пещере более 170 лет, пока не были обнаружены, как пещера была открыта. Они проснулись от чудесного сна и, рассказав о себе и своих мучениях, на глазах у всех склонили головы и снова заснули. На этот раз это был необыкновенный сон, а похожий на смерть, и они будут так лежать до всеобщего воскресения. Чудо было засвидетельствовано христианами в V в. К покровительству этих праведников обращаются больные, измученные долгой бессонницей, и родители, молящиеся о своих засыпающих детях.

Преподобную мученицу Евдокию чествуют 17 августа каждый год. Преподобная мученица Евдокия обитала в IV веке в Римской империи. В 362 году захватчики увезли ее вместе с девятью тысячами пленных на территорию современного Ирана. Когда узнали, что она христианка, Евдокию пытались заставить поверить в языческие религии. Несколько раз Евдокия отказалась отречься от своих убеждений, но потом она разозлила своих тюремщиков. За это ее обрекли на голод и бросили в темницу, жестоко избивали палками и поломали кости. Святая Евдокия была непоколебима, и ей отрубили мечом голову.

17 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 17 августа Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина и Ия.

17 августа ― приметы и традиции:

Праздники на 17 августа еще называют «Евдоха», «Малиновка», «Синогний».

С 17 августа начинали идти мелкие дожди, называемые моросью, зреет лесная малина, а хозяйки собирали последние огурцы.

Какая погода на Евдокии, такова будет и в ноябре.

17 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

17 августа запрещено давать и брать деньги взаймы.

17 августа запрещено что-либо продавать.

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