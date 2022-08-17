День флага Украины 2022: когда отмечают День государственного флага

Государственный флаг – это важная аутентичная составляющая символики любой страны, имеющая соответствующую окраску и наполненность. Символ суверенной державы Украина представляет собой прямоугольное полотнище с двумя равными полосами синего (вверху) и желтого (внизу) цветов. Такое решение было принято 28 января 1992 года Верховным Советом. Украинскому флагу посвящен государственный праздник.

Трансформация данного национального символа длилась не одно столетие: начиная от одноцветного полотна с цветным символом (солнце, полумесяц, архангел Михаил, звезда) до современного двухцветного.

Когда отмечают

День Государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа. Он был объявлен официальным праздником по специальному Указу Президента № 987/2004 от 23 августа 2004 г. (с дополнениями от 7 августа 2009 г. – Указ № 602/2009).

В 2022 году эту дату справляют 19-й раз.

История праздника

До 2004 г. День Государственного флага Украины отмечался только в Киеве на муниципальном уровне. Тогда его справляли 24 июля – в день поднятия флага над Киевской мэрией в 1990 году.

Новая дата имеет символическое значение. Исторической платформой для учреждения праздника на государственном уровне стало 23 августа 1991 г., когда был освещен небесно-пшеничный флаг (именно так многие объясняют нынешнюю его расцветку), внесенный в сессионный зал Верховной Рады активистами народных депутатов.

Значение цветов флага Украины

Существует распространенное толкование, согласно которому синий цвет символизирует ясное небо, а желтый — спелые пшеничные поля. Именно это объяснение способствовало популяризации флага в Приднепровье в начале XX века. Однако существуют и другие трактовки цветовой гаммы украинского флага.

С религиозной точки зрения синий цвет — божья сила, а желтый — вера. Бытует еще и сакральная версия толкования цветовой гаммы, согласно которой желтый обозначает огненное, солнечное, творческо-активное божественное начало (огонь), а синий — нечто консервативное, пассивное, что требует активизации (воду).

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