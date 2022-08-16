16 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 16 августа

16 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День Элвиса. Кроме того, 16 августа чествуют Святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста. Какие праздники 16 августа — читайте в материале STB.UA.

Фото — Pixabay.com

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16 августа ― праздники:

День Элвиса отмечают 16 августа каждый год. 16 августа ― дата смерти Короля, и ежегодно в США и в большинстве стран мира чтят память о гении рок-н-ролла. Элвис родился 8 января 1935 года в Тупелло Миссисипи, затем его родители переехали в Мемфис. Там на него произвела впечатление местная музыка. Мальчику подарили гитару, и уже в школе он стал пробовать записывать песни. Первую пластинку он записал, чтобы подарить маме свои песни, однако он отмечал также, что ему было интересно узнать, как он будет звучать на жестком носителе. Вскоре его песни услышали менеджеры звукозаписывающей студии и началось его восхождение к популярности. Элвис задал новый тон рок-н-року, блюзу и джазу, пел кантри и побил все рекорды популярности, так его называют или просто Элвис, или Король. Он устраивал около 168 концертов в год, однако в последние годы его здоровье ухудшилось, и это связывали с возможным употреблением наркотиков. Умер он в 42 года, когда был в комнате, накануне очередного концерта. Элвис внес изменения в культуру, и сейчас его фанаты до сих пор считают, что Элвис жив. Благодаря съемке в кино Элвис также навсегда вошел в кинокультуру, а в его честь постоянно устраивают костюмированные вечеринки.

16 августа ― церковные праздники:

Святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста чествуют 16 августа каждый год. Далмат был христианином и служил в войске царя Феодосия, но затем вместе с сыном удалился в обитель святого Исаакия. Они вместе приняли монашеский постриг и стали вести монашеский образ жизни.

Далмат настолько верил, что вдохновлял своих братьев, и мог молиться больше всех и терпеть величайшие подвиги за Бога. Исаак перед смертью поставил Далмата игуменом, поэтому и обитель стала называться Далматской.

Святой Далмат проявил себя сильным борцом за православную веру, поэтому быстро завоевал и пользовался уважением духовенства. Умер он старцем, когда ему было около 90-х годов. После его смерти игуменом обители избрали Фавста, который во всем подражал отцу и, даже когда был самым младшим из братьев, больше всего верил в Бога и следовал его благочестивым законам.

16 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 16 августа отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян и Саломея.

16 августа ― приметы и традиции:

16 августа еще называют «Вихревой», «Малинник», «Орешник», «Исаакий»

Домашняя птица линять начала – к холодам.

Ласточки низко летают ― к дождю.

К 16 августа созревала вся салина, и пора ее собирать.

16 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

В доме чисто – в кошельке пусто. Нельзя убирать, потому что денег не будет.

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