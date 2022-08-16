Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму

Как законсервировать огурцы с кетчупом на зиму? В таком маринаде огурцы получаются очень хрустящими, а вкус определенно порадует вас и ваших близких. Читайте пошаговый рецепт вкусных огурцов с кетчупом от участника «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича в нашем материале.

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Ингредиенты:

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Приготовления:

Огурцы моем и замачиваем на 3–5 часов – благодаря этому, они получатся хрустящими.

Банки моем, можно не стерилизовать, они простерилизуются позже, когда банка будет стоять в кипящей воде. Крышки стерилизуем.

На дно каждой банки кладем всю зелень и специи. Плотно укладываем огурцы так, чтобы не было пустот.

Готовим маринад – кипятим воду с сахаром, солью и кетчупом. Если хотите, чтобы ваши огурцы получились остренькими лучше использовать кетчуп чили. Кипятим до тех пор пока сахар и соль не растворятся. Вливаем уксус и сразу же заливаем маринад в банки.

Банки ставим в кипящую воду и стерилизуем их около 15–20 минут. Когда вода в банке закипит и огурцы начнут темнеть – держим их еще минуты 3 и достаем из кастрюли.