Антон Листопад погиб во время боевых действий – что известно

Погиб украинский летчик Антон Листопад ― один из лучших пилотов Воздушных сил ВСУ

Погиб Антон Листопад ― украинский пилот высшего класса. Он принимал участие в воздушных боях над Украиной с 24 февраля и получил награду от Владимира Зеленского незадолго до гибели. Подробнее — в материале на STB.UA.

Антон Листопад погиб во время защиты Украины, сообщил 14 августа Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета.

«С первых минут широкомасштабного вторжения россиян капитан Антон Листопад ― на защите Свободы и Независимости Украины. За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели был отмечен Президентом высокой государственной наградой ― орденом за мужество 3-й степени.

Антон Листопад справедливо входит в число самых популярных среди нынешних поколений лицеистов выпускников нашего учебного заведения», ― говорится в сообщении.

Антон учился в лицее в 2005-2008 годах. Его наставницей была Савчук Оксана Богдановна. По словам представителей лицея, Антон запомнился как способный, очень настойчивый и упрямый юноша.

Уже в 2019 году Антон признан лучшим лётчиком Воздушных Сил ВСУ. А в 2021 году он был ведущим во время полета наших самолетов на параде ко Дню Независимости 24 августа.

Его путь к пилоту экстра-класса был непростым, но блестящим. Как отмечают в лицее, лётчик был участником боевых действий на востоке Украины.

Фото — facebook.com/if.ftl

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