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Какой сегодня праздник ― 15 августа

15.08.2022

15 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них чествования святого мученика Стефана. Какие праздники отмечают 15 августа — читайте в материале STB.UA.

15 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Фото ― pixabay.com

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15 августа ― церковные праздники:

Перенос мощей архидьякона Стефана отмечается 15 августа ежегодно. Стефан был первым христианским мучеником и жил в ІІІ в. н.е. Он жил во время споров между Римской и Африканской церковью, и очень неудачно встрял между ними, вызвал злобу местных уважаемых представителей. Еврейские законодатели вступали с ним в споры, но никто не мог противостоять его мудрости. Поэтому они оговорили Стефана перед судом, будто он богохульствовал. Он крестил и исповедовал неугодных для церкви людей, считавшихся еретиками. Когда он предстал перед судом, мученик в свою защиту ответил, что он знает истину, а евреи ― нет. Приводил примеры в своей пламенной речи. После его речи Стефана вывели на улицу и избили камнями. Его мощи были найдены в 415 году в Иерусалиме, а в 428 перенесены в Константинополь.

15 августа ― День ангела:

Каждый год 15 августа именины празднуют Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор и Ян.

15 августа ― приметы и традиции:

  • В народе Святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молятся о здоровье и защите этих животных.
  • Какая погода утром – такая же будет в течение шести недель.

15 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

  • Нельзя заниматься рыболовством.
  • В Степанов день ни в коем случае нельзя обижать животных.

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