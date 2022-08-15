Летний салат из сезонных продуктов: топ-10 рецептов пошагово

Салаты: топ-10 рецептов на лето от участников «МастерШеф»

В самое солнечное время года хочется меньше есть тяжелой, жирной и жареной пищи, и больше – свежих сезонных овощей и фруктов. Запастись витаминами на весь год без вреда для фигуры помогут вкусные летние салаты! Простые рецепты летних салатов из сезонных продуктов от участников «МастерШеф» – в нашем материале.

Салат с молодым горошком

Ингредиенты:

15 – 20 редисок

3 огурца

по 3 веточки укропа и петрушки

4 ст. л. свежего очищенного зеленого горошка

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец

Приготовление:

Редиску нарезать четвертинками, огурцы – полукольцами. Укроп и петрушку порубить. Смешать овощи в салатнике. Добавить зеленый горошек. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить растительным маслом.

Салат с лапшой из цукини и помидорами черри

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Ингредиенты:

2 цукини

1 зубчик чеснока

1 ст. л. меда

½ красной луковицы

½ репчатой луковицы

200 г помидоров черри

150 г козьего сыра или брынзы

½ банки оливок без косточек

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Приготовление:

Цукини нарезать тонкими полосками. Чеснок измельчить и слегка обжарить на оливковом масле. Добавить полоски цукини и обжарить до мягкости. Посолить, поперчить, смешать с медом и переложить в емкость для салата. Пока лапша из цукини остывает, нарезать полукольцами оба вида лука. Помидоры черри нарезать половинками. Сыр нарезать кубиками или размять. Добавить лук, помидоры, сыр и оливки к цукини. Перемешать и заправить оливковым маслом по вкусу.

Салат с картофелем и тунцом

Ингредиенты:

1 банка тунца в собственном соку

3 большие картофелины

2 помидора

2 яйца

150 г замороженной стручковой фасоли

½ пучка листьев салата

15 мл горчицы

2 ст. растительного масла

Соль, перец

Приготовление:

Картофель, стручковую фасоль и яйца в раздельных емкостях сварить до готовности. Картофель нарезать кубиками среднего размера. Яйца нарезать на четвертинки. Помидоры нарезать дольками. Тунец размять вилкой. Листья салата порвать. Смешать все ингредиенты в салатнике, посолить и поперчить. Горчицу смешать с маслом и заправить блюдо.

Салат из свеклы с грецкими орехами

Ингредиенты:

2 отварные свеклы

2 – 3 зубчика чеснока

100 г грецких орехов

75 г чернослива

2 ст. л. майонеза

Соль

Приготовление:

Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Чеснок измельчить. Чернослив мелко нарезать. Орехи порубить и слегка обжарить на сухой сковороде. Смешать тертую свеклу, чеснок, чернослив и орехи. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать.

Салат с арбузом и рукколой

Ингредиенты:

300 г мякоти арбуза

½ пучка рукколы

2 огурца

10 помидоров черри

½ банки черных оливок без косточек

½ красной луковицы

100 г сыра фета

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Приготовление:

Арбуз нарезать треугольниками. Огурцы и лук нарезать полукольцами. Томаты черри и оливки разрезать на половинки. Сыр нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты. Добавить рукколу. Посолить и поперчить. Заправить оливковым маслом.

Салат с брокколи, яблоком и изюмом

Ингредиенты:

2 небольшие головки капусты брокколи

1 морковь

1 яблоко

¼ луковицы

100 г грецких орехов

100 г изюма или сушеной клюквы

Соль, перец

Для заправки:

100 г сметаны

100 г майонеза

1 ст. л. лимонного сока

Приготовление:

Брокколи разобрать на соцветия, обдать кипятком и нарезать. Морковь натереть на терке. Лук мелко порубить. Яблоко нарезать небольшими кусочками. Орехи слегка подсушить на сухой сковороде. Смешать все ингредиенты в глубокой емкости и приправить по вкусу. Для соуса соединить сметану, майонез и сок лимона. Тщательно перемешать и заправить салат.

Салат с запеченными баклажанами и сладким перцем

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Ингредиенты:

2 средних баклажана

1 сладкий красный болгарский перец

1 морковь

3 помидора

3 веточки петрушки

2 зубчика чеснока

2 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. сока лимона

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Приготовление:

Баклажаны нарезать кружочками и выложить на смазанный маслом противень. Сладкий перец нарезать кубиками и добавить к баклажанам. Посыпать овощи солью и тимьяном и запекать до мягкости около 20 мин. при 180 ° С. Морковь натереть на терке. Помидоры нарезать кубиками. Чеснок измельчить. Петрушку крупно порубить. Смешать подготовленные овощи и зелень. Заправить лимонным соком и оливковым маслом. Убрать в холодильник на 1 ч, чтобы салат настоялся.

Салат из двух видов капусты с тыквенными семечками

Ингредиенты:

200 г краснокочанной капусты

200 г белокочанной капусты

1 морковь

1 зеленое яблоко

½ пучка петрушки

100 г очищенных тыквенных семечек

2 ст. л. яблочного уксуса

2 ст. л. меда

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец

Приготовление:

Капусту нашинковать. Морковь и яблоко натереть. Петрушку мелко порубить. Смешать все овощи и добавить тыквенные семечки. Для заправки соединить яблочный уксус, мед и растительное масло. Полить салат и перемешать.

Табуле с булгуром

Ингредиенты:

60 г булгура

2 помидора

1 огурец

2 пучка петрушки

½ пучка мяты

2 стебля зеленого лука

Несколько салатных листьев

Сок ½ лимона

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Приготовление:

Крупу сварить, как указано на упаковке. Помидоры и огурцы нарезать кубиками. Петрушку, мяту и лук мелко порубить. Листья салата порвать. Для заправки соединить сок лимона и оливковое масло. Смешать булгур, овощи и зелень. Посолить, поперчить и заправить. Украсить листочками мяты.

Салат с клубникой и шпинатом

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Ингредиенты:

1 большой пучок свежих листьев шпината

300 г клубники

50 г миндальных лепестков

1 ст. л. сока лимона

2 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. кунжута

Соль

Приготовление:

Клубнику нарезать небольшими кусочками и смешать с листьями салата и миндальными хлопьями. Посолить, сбрызнуть соком лимона и полить бальзамическим уксусом. Посыпать кунжутом.

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