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Церковные праздники в августе 2022: календарь православных праздников по дням

14.08.2022

В августе украинцы будут праздновать несколько важных церковных праздников. В августе отмечают Успение матери Богородицы Анны, Преображение Господне и Успение Богородицы и Приснодевы Марии. Также в августе традиционно празднуют Спаса, чествуют пророка Илью и целителя Пантелеймона. Редакция STB.UA составила график церковных праздников на август 2022 года по всем дням.

Церковный календарь на август 2022 в Украине

Фото — Вікіпедія

Часто религиозные праздники привязаны к «плавающим датам», поэтому каждый год отмечаются в разные дни. Чтобы христиане могли отметить все выдающиеся религиозные даты, мы ежемесячно составляем календарь дат. На август приходятся церковные праздники, которые имеют значение для украинских христиан ― чтобы запомнить все ― сохраняйте их себе.

  • 1 августа, понедельник

Преподобной Мокрины, сестры святого Василия Великого.

  • 2 августа, вторник

Святого пророка Илли.

  • 3 августа, среда

Преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила.

  • 4 августа, четверг

Равноапостольной Марии Магдалины.

  • 5 августа, пятница

Мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними.

  • 6 августа, суббота

Святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба.

  • 7 августа, воскресенье

Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Память святых Олимпиады и Евпраксии.

  • 8 августа, понедельник

Мученика Ермолая и тех, кто с ним.

  • 9 августа, вторник

Великомученика и целителя Пантелеймона.

  • 10 августа, среда

Апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Церковный календарь на август 2022 в Украине

фото — Pexels.com

  • 11 августа, четверг

Святого мученика Калиника.

  • 12 августа, пятница

Святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними.

  • 13 августа, суббота

Предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним. Преподобного Евдокима праведного.

  • 14 августа, dоскресенье

Перенос Честного Креста. Мучеников Макавеев и тех, кто с ними (Маковея). Начало Успенского поста.

  • 15 августа, понедельник

Перенос мощей первомученика Стефана.

  • 16 августа, вторник

Святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста.

  • 17 августа, среда

Семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии.

  • 18 августа, четверг

Предсвятие Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Святого мученика Евсигния.

  • 19 августа, пятница

Преображение Господне (Яблочный спас)

  • 20 августа, суббота

Святого преподобного мученика Дометия.

Церковный календарь на август 2022 в Украине

фото — Вікіпедія

  • 21 августа, воскресенье

Святого Эмилиана. Мучеников Елевтерия и Леонида.

  • 22 августа, понедельник

Святого апостола Матфея,

  • 23 августа, вторник

Святого мученика и архидиакона Лаврентия

  • 24 августа, среда

Святого мученика Евпла

  • 25 августа, четверг

Святых мучеников Фотия и Аникиты

  • 26 августа, пятница

Отдание Преображения. Преподобного Максима Исповедника.

  • 27 августа, суббота

Предсвятие Успения Пресвятой Богородицы. Святого пророка Михея. Перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского.

  • 28 августа, воскресенье

Успения Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии

  • 29 августа, понедельник

Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа. Святого мученика Диомида.

  • 30 августа, вторник

Святого мученика Мирона

  • 31 августа, среда

Святых мучеников Флора и Лавра.

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