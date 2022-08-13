13 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 13 августа

13 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Всемирный день левшей. Кроме того, 13 августа чествуют святого Евдокима. Какие праздники 13 августа — читайте в материале STB.UA.

фото — Pixabay.com

Больше по теме: Какой сегодня праздник ― 12 августа

13 августа ― праздники:

Международный день левшей празднуют 13 августа ежегодно. Праздник основан по инициативе британского Клуба леворуких в 1992 году. По исследованиям британских ученых, в общей сложности 40% людей левоухие, 30% ― левоглазые, и 20% ― левоногие. Кстати, легко можно проверить глаза и уши: в 90% случаев можно вытянуть руку с большим пальцем перед собой и посмотреть двумя глазами, а затем одним поочередно. Какое изображение более соответствует тому, что мы видим двумя глазами ― это глаз и доминирует. Доминирующее ухо определить еще проще ― это то, к которому вы прикладываете телефон или прикладываете его, чтобы что-то послушать. Всемирный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 г. по инициативе британского Клуба леворуких, который сам был создан в 1990 году. Одна из целей праздника ― привлечь внимание общества к левшам. Главная проблема во многих странах мира и особенно ― бывшего СССР ― детей переучивают писать и все делать правой. Кроме того, многие товары необходимо производить специально под использование левой рукой.

13 августа ― церковные праздники:

Память Евдокима Каппадокиянина чествуют 13 августа каждый год. Также, на Евдокима ― канун Успенского поста. Евдоким жил в царствование императора Феофила в середине IX в. Его родители были знатные христиане, приближенные ко двору. Евдоким дал обет безбрачия, даже не смотрел на женщин и девушек. Только с матерью Евдоким вел разговоры о духовном. За добродетельную жизнь император назначил святого Евдокима правителем Харсианской области. Праведный Евдоким управлял людьми и судил их справедливо и с кротостью, заботился о бедных, о сиротах и ​​вдовах, был защитником обиженных. Евдоким умер в 33 года – говорят, что это Бог призвал его к себе за заслуги. У тела Евдокима стали твориться чудеса и совершаться исцеления.

13 августа ― День ангела:

Ежегодно 13 августа именины празднуют Антон, Геласий, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф, Иулитта (Улита), Степан, Тимон, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Денис, Егор, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна и Елизавета.

13 августа ― приметы и традиции:

13 августа называют Евдокимовым запустением, поскольку это последний день перед Успенским постом. Это последний день перед постом, когда разрешено мясо.

Пчелы с утра в поле полетели – к хорошей погоде.

13 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Последний день, когда можно громко праздновать, устраивать сватовство и свадьбу.

13 августа пора собирать урожай и работать на огороде.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.