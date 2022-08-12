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Какими обследованиями не следует пренебрегать при беременности в условиях войны

12.08.2022

Какими обследованиями не следует пренебрегать при беременности в условиях войны? На этот вопрос ответила акушер-гинеколог Елена Березовская. Подробности ― далее в материале.

Какими обследованиями не следует пренебрегать при беременности в условиях войны

Какими обследованиями не следует пренебрегать при беременности в условиях войны

  1. В какой вы группе риска осложнений беременности?
  • Низкий риск ― здоровая женщина, никогда не было осложнений беременности, нескольких потерь беременности и детей, преждевременных родов. Эта группа требует наименьшего вмешательства.
  • Высокий риск ― заболевания матери, которые могут негативно повлиять на беременность, несколько выкидышей и преждевременные роды в прошлом. Эта группа нуждается в контроле специалиста и/или акушера-гинеколога. Уровень вмешательства зависит от состояния матери и состояния ребенка.
  1. Каков срок беременности?
  • До 18―20 недель ― можно не сдавать никаких анализов. УЗИ на 18―21 неделе желательно. Оно покажет, нормальное ли развитие ребенка или есть какие-либо отклонения.
  • После 20 недель ― для нормальной беременности измерение давления еженедельно при нормальных показателях давления. В случае повышенного давления при трех измерениях в течение недели ― срочно к врачу.

Желательно, но не обязательно хотя бы один раз в триместр общий анализ крови, общий анализ мочи. Если возможно заменить анализ мочи индикаторными тестами на белок, можно использовать только их.

УЗИ на 18―21 неделе, повторное при нормальном течении в конце третьего триместра ― по желанию. Нужно знать свою группу крови и резус-фактор.

Контролируем боль, кровотечение из влагалища и появление околоплодных вод в выделениях. Все это требует консультации врача или акушера, обязательно с УЗИ.

Движения ребенка считать не обязательно. Главное их ощущать.

Помните, ваши бабушки и прабабушки вынашивали и рожали детей без учета в поликлиниках и обследований. Если возникает сомнение или страх, обращайтесь к врачу или акушерке.

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