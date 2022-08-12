12 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 12 августа

12 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Кроме того, 12 августа чтят апостолов Сила и Силуана, а также тех, кто с ними. Какие праздники 12 августа — читайте в материале STB.UA.

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12 августа ― праздники:

Международный день молодежи и День молодежи в Украине отмечают 12 августа каждый год. Праздник основан в 1991 году на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН в Вене. Он был предложен для поддержки молодежных организаций и контактов с молодежью. Международный день молодежи был поддержан на I сессии Всемирной конференции Министров по делам молодежи, которая проходила в Лиссабоне 8-12 августа 1998 г., а уже 17 декабря 1999 г. на 54 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюцией № «A/RES 54 /120 I» был создан праздник и оговорены планы поддержки молодежи. Каждый год День молодежи проходил под социально важным лозунгом. В Украине до 2021 года День молодежи праздновали в последнее воскресенье июня, однако указом Президента Украины от 28 июля 2021 года №-333/2021 «О Дне молодежи» праздник установлен на 12 августа – когда и Международный день молодежи. В Украине праздник имел целью популяризацию и поддержку молодежных организаций нашей страны. В первый раз День молодежи в Украине отмечается 12 августа в 2022 году.

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12 августа ― церковные праздники:

Святых апостолов Силы, Силуана и тех, кто с ними чествуют 12 августа каждый год. Это апостолы из 70, которые были знакомы с 12 апостолами. В частности, апостол Сила путешествовал в Иерусалим и Антиохию для проповеди и разъяснения христианства. В Коринфе он был рукоположен в епископа, где исполнял свои обязанности, совершая чудеса и давая благословения. Апостол Силуан, как и Сила, работал с апостолами Петром и Павлом, обращая в христианство язычников. Через Силуана апостол Петр посылал свое послание верным: Понту, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, называя его верным своим братом. Силуан стал первым апостолом Солуни, где продолжал обращение людей в христианство вплоть до мученической смерти.

12 августа ― День ангела:

Каждый год 12 августа именины празднуют Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина и Люция.

12 августа ― приметы и традиции:

В Украине уделяли внимание ржи. С 12 августа можно было начинать посев озимой ржи.

Если звезды перед утром мерцают ― жди дождя.

12 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя рассказывать о своих снах до заката.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

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