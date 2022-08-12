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Когда день ангела Елизаветы в 2022 году? Поздравления в стихах

12.08.2022

13 августа Елизавета празднует именины. Елизавета ― веселый и яркий человек, знающий меру между весельем и серьезностью. Когда нужно праздновать именины Елизаветы, что значит имя Елизавета и как поздравить ее с праздником ― обо всем читайте в материале STB.UA.

Когда день ангела Елизаветы в 2022 году?

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День ангела Елизаветы 2022 (именины Елизаветы) по православному календарю празднуют:

  • Март: 6
  • Май: 7
  • Июль: 18
  • Август: 13
  • Сентябрь: 5, 12, 18
  • Октябрь: 21, 31
  • Ноябрь: 4, 14, 20
  • Декабрь 31.

Значение имени Елизавета

Имя Елизавета происходит от еврейского «elisheva», которое значит «клятва, Богом я клянусь». Имя пришло в Киевскую Русь из Византии после крещения Руси Владимиром, однако популярность набирало постепенно. Это имя часто используется в христианском мире, поскольку Елизавета была матерью святого Иоанна Крестителя.

Елизавета ― веселая, но принципиальная женщина. В детстве она любознательна и весела, имеет много друзей. Она хорошо учится и предается авантюризму. У взрослой Елизаветы может завязаться крепкая дружба с другой Елизаветой. Люди с этим именем могут влиять на жизнь друг друга. Взрослая Елизавета точно знает, чего хочет и всегда имеет план. Она лиха в построении карьеры и заключении новых договоров. Елизавета отдана семье, надежна и романтична.

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Транслитерация имени для загранпаспорта ― YELYZAVETA

Когда день ангела Елизаветы в 2022 году?

*****

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть же Лизе помогает,

Ангел покровитель!

*****

Елизавету, с днем ​​Ангела искренне поздравляю,

Голубое небо и счастье без края!

Здоровье прекрасного, очень крепкого

Везение, терпение и ласки от Бога!

Пусть Ангел тебя бережет и защищает,

И судьбы счастливой у Бога умоляет.

Пусть радость и улыбки в сердце цветут,

А люди хорошие добро пусть дарят

*****

Сегодня наступили именины

У Елизаветы, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Да венчает тебя Господь мечтами.

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Фото ― Pixabay.com

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