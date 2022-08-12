Когда день ангела Елизаветы в 2022 году? Поздравления в стихах
13 августа Елизавета празднует именины. Елизавета ― веселый и яркий человек, знающий меру между весельем и серьезностью. Когда нужно праздновать именины Елизаветы, что значит имя Елизавета и как поздравить ее с праздником ― обо всем читайте в материале STB.UA.
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День ангела Елизаветы 2022 (именины Елизаветы) по православному календарю празднуют:
- Март: 6
- Май: 7
- Июль: 18
- Август: 13
- Сентябрь: 5, 12, 18
- Октябрь: 21, 31
- Ноябрь: 4, 14, 20
- Декабрь 31.
Значение имени Елизавета
Имя Елизавета происходит от еврейского «elisheva», которое значит «клятва, Богом я клянусь». Имя пришло в Киевскую Русь из Византии после крещения Руси Владимиром, однако популярность набирало постепенно. Это имя часто используется в христианском мире, поскольку Елизавета была матерью святого Иоанна Крестителя.
Елизавета ― веселая, но принципиальная женщина. В детстве она любознательна и весела, имеет много друзей. Она хорошо учится и предается авантюризму. У взрослой Елизаветы может завязаться крепкая дружба с другой Елизаветой. Люди с этим именем могут влиять на жизнь друг друга. Взрослая Елизавета точно знает, чего хочет и всегда имеет план. Она лиха в построении карьеры и заключении новых договоров. Елизавета отдана семье, надежна и романтична.
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Транслитерация имени для загранпаспорта ― YELYZAVETA
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В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть же Лизе помогает,
Ангел покровитель!
*****
Елизавету, с днем Ангела искренне поздравляю,
Голубое небо и счастье без края!
Здоровье прекрасного, очень крепкого
Везение, терпение и ласки от Бога!
Пусть Ангел тебя бережет и защищает,
И судьбы счастливой у Бога умоляет.
Пусть радость и улыбки в сердце цветут,
А люди хорошие добро пусть дарят
*****
Сегодня наступили именины
У Елизаветы, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Да венчает тебя Господь мечтами.
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Фото ― Pixabay.com
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