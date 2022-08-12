Что такое фосфорная бомба: как спастись и ее последствия

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Фосфорные бомбы: что это и как помочь при поражении?

12.08.2022

Подлость и античеловечность кремлевского руководства не имеют границ. Они манипулируют, врут, убивают и намеренно разрушают наши города. А в последние дни участились атаки российской армии с использованием фосфорных бомб, которые запрещены во всем мире. Что же это такое, и как помочь человеку в случае поражения? Узнайте далее.

Фосфорные бомбы: что это и как помочь при поражении

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Российская армия с первых дней ведет грязную войну. Она не пренебрегает любыми способами нападения, даже запрещенными во всем мире. Так, за последние несколько дней рашисты использовали фосфорные бомбы в Ирпене, Краматорске, Попасной и Рубежном. 

Чем опасны фосфорные бомбы?

Использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией. Причиной тому является их тяжелое воздействие на организм человека.

Фосфорные боеприпасы содержат белый фосфор. Он очень активно загорается от контакта с кислородом, и температура горения составляет около 800°C. Из-за этого белый фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны. Вдыхание паров может выжигать легкие, а на теле фосфор продолжает гореть после взрыва.

Фосфорные бомбы: что это и как помочь при поражении

Что делать при поражении белым фосфором?

  1. В первую очередь, следует как можно скорее снять одежду, к которой прилипли частицы белого фосфора. 
  2. По возможности погрузите поврежденную часть тела в воду. Если такой возможности нет, то нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть фосфор.
  3. Используйте пинцет или что-то не острое, чтобы снять фосфор и обожженные части одежды. Но ни в коем случае не прикасайтесь к веществу руками!
  4. После этого рану нужно обработать бикарбонатом натрия или обычным содовым раствором (1 стакан воды + 1 чайная ложка соды).
  5. Накройте ожоги влажными повязками, пропитанными физраствором.
  6. Ни в коем случае не вдыхайте белый дым, ведь при горении фосфор выделяет ядовитые пары. Для выведения токсических веществ из организма нужно принять любой сорбент.
  7. Также пострадавшему можно дать обезболивающее и успокоительное.
  8. Если фосфор попал на предметы, их можно потушить, обильно поливая водой, засыпая песком или грунтом, пока к фосфору не перестанет поступать кислород.

Надеемся, что вам никогда не пригодятся эти советы. Но помните, что предупрежден — значит вооружен!

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