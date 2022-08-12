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День молодежи 2022: когда празднуют в Украине, дата и традиции

12.08.2022

День молодежи в Украине отмечали в последнее воскресенье июня. В этом году традицию изменили по инициативе молодежных движений и организаций Украины. Когда теперь День молодежи? Как встречаем праздник молодых в Украине – узнайте в материале.

День молодежи 2022: когда празднуют в Украине, дата и традиции

День молодежи – дата и история

Праздник Дня молодежи введен в Украине в 1994 году указом президента Леонида Кравчука по инициативе молодежных объединений и организаций Украины. Датой празднования определено последнее воскресенье июня.

По традиции, праздник мы должны были отметить 26 июня, но дата изменилась. Причина — инициатива молодежных движений и организаций Украины и поддержка интеграции украинской молодежи в европейское сообщество. 

Теперь Украина отмечает День молодежи вместе со всем миром — 12 августа.

В эту дату отмечается Международный день молодежи. Он был провозглашен в 1999 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Цель и значение Дня молодежи

Молодость — это не просто определенный период в жизни человека, а еще и особое состояние души. Поэтому День молодежи считается праздником творчества, энергии, познания и реализации самых смелых замыслов.

Международный день молодежи имеет целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, а также в решении различных повседневных задач.

Этим днем также привлекается внимание к актуальным проблемам молодых людей. Предлагаются, в частности, шаги по улучшению качества их жизни и расширению круга возможностей.

Как отмечают День молодежи

Традиционно каждый год молодежь поздравляют с ее днем. К празднику часто устраивают разнообразные концерты, фестивали, квесты и спортивные мероприятия. Также в День молодежи могут устраиваться различные флешмобы, в которых могут принять участия все желающие.

Конечно же, многие молодые люди отдают предпочтение празднованию в обществе своих друзей. Прекрасно провести время можно, например, на природе, ведь летний день так и побуждает собраться веселой компанией на свежем воздухе.

С учетом военного положения и комендантского часа в этом году традиционного празднования не будет.

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