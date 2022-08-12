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4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

12.08.2022

С началом военного нападения россии все украинцы переживают сложные времена. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми. Как же помочь малышам быстро снизить уровень стресса? И что делать, чтобы ребенок не паниковал? Читайте 4 упражнения от ЮНИСЕФ, которые помогут быстро снизить уровень стресса у детей во время кризисных ситуаций.

4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка

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1. Аромат цветов

Попросите ребенка представить, что он нюхает цветок, глубоко вдыхая через нос и выдыхая через рот.

2. Мяч-антистресс

Сделайте собственный мяч для снятия стресса, наполнив ткань, пластиковый пакет или воздушный шарик сухой гречкой, рисом или другой крупой. Когда ребенок почувствует стресс, он может сжимать мяч, чтобы снять мышечное напряжение.

3. Маленький зайчик

Предложите ребенку сделать 3 быстрых вдоха через нос и 1 длинный выдох через рот, словно зайчик в садике.

4. Безопасная прогулка

Постарайтесь вместе представить себе безопасное пространство, каким бы оно ни было. Пусть ваш ребенок скажет, как чувствует себя в этом месте и что там видит.

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