11 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 11 августа

11 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День кинетического песка. Кроме того, 11 августа чествуют Рождество Николая Чудотворца. Какие праздники 11 августа — читайте в материале STB.UA.

фото — Pixabay.com

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11 августа ― праздники:

День кинетического песка отмечают 11 августа каждый год. Кинетический песок – развивающая игрушка для детей. Песок состоит на 98% из обычного песка и на 2% — из силиконовых масел. В результате он не липнет к рукам и коже, а также из него можно легко строить фигуры. Праздник в честь настоящего изобретения существует недолго — с 2020 года.

11 августа ― церковные праздники:

Рождество Николая Чудотворца;

Святого мученика Калиника;

Рождество Николая Чудотворца празднуют 11 августа. Это один из трех больших праздников в честь Николая Чудотворца. По Библии и святым текстам Святитель Николай родился в городе Патаре Ликийской области в семье верных христиан Феофана и Нонны. Он начал творить чудеса чуть ли не с рождения. Мать его Нонна после родов сразу же исцелилась от болезни. Новорожденный младенец в купеле крещения простоял без посторонней помощи три часа, отдавая этим честь Пресвятой Троице.

Его чудеса заставили верующих чтить Николая наравне Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В честь праздника Рождества Святителя Николая сложен тропарь и кондак, с давних времен известные в литургической жизни православной церкви, его чтят праздничной литургией в церкви, а все страдания молятся Чудотворцу. Он может подарить девушке чудо рождения ребенка, исцелить болезни и многое другое.

Святого мученика Калиника чествуют 11 августа каждый год. Мученик Калиник рос в семье праведных христиан, его приучили к благочестивой жизни, он активно проповедовал христианство среди язычников. Однажды в городе Анкире язычники схватили его и доставили градоначальнику. Сначала его пытались убедить отказаться от христианства. Когда тот отказался, Каллиника заковали в стальные сапоги и отправили в город Ганри. По дороге язычников убила жажда, святой молитвой добыл воду. Те готовы были отпустить святого, но правитель отдал приказ бросить Каллиника в печь, где тот и погиб.

11 августа ― День ангела:

Ежегодно 11 августа именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим и Серафима.

11 августа ― приметы и традиции:

На Николая Чудотворца шли в церковь и молились о чуде.

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет теплая и благоприятная для земледелия погода.

11 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Сегодня нельзя работать в поле и в огороде.

Нельзя тяжело работать.

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